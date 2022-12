Co skrywał mózg sprzed pół miliarda lat? Naukowcy odkrywają tajemnice

Szczątki stawonoga sprzed 525 mln lat zawierające skamieniałe struktury układu nerwowego opisują naukowcy na łamach tygodnika „Science”. Skamieniałość Cardiodictyon catenulum, drobnego zwierzęcia przypominającego robaka, pochodzi z prowincji Yunnan w Chinach.

Zwierzę mierzyło 1,5 cm długości. Okaz odkryto w 1984 r., jednak dopiero teraz, dzięki najnowszej technologii, udało się zbadać i opisać skamieniałe resztki jego układu nerwowego.

– Z tego, co wiemy, jest to najstarsza znana skamieniałość mózgu – wyjaśnia Nicholas Strausfeld z University of Arizona (USA).

Cardiodictyon należał do wymarłej grupy Lobopodia, która licznie występowała w okresie kambru. W tym niezwykłym okresie w dziejach życia na Ziemi, we względnie krótkim czasie między 540 a 500 mln lat temu pojawiły się wszystkie główne linie ewolucyjne zwierząt.

Lobopodia żyły na dnie morskim, poruszając się na miękkich odnóżach. W kończynach brakowało jeszcze stawów, które pojawią się u ich następców. Najbliższymi krewniakami tych zwierząt są pazurnice, zamieszkujące głównie Australię, Nową Zelandię i Amerykę Południową.

#wieszwiecej Polub nas

Autorzy badań, Nicholas Strausfeld i Frank Hirth z King's College London (W. Brytania) nie tylko zidentyfikowali mózg zwierzęcia, ale także porównali jego strukturę do mózgów żyjących stawonogów, w tym pająków i pareczników (gromada stawonogów zaliczana do wijów). Badali również ekspresję genów w mózgach współczesnych stawonogów.





Przeczytaj też: Kanadyjskie znalezisko może być najstarszą skamieliną zwierzęcia

Zdaniem badaczy podstawowe cechy organizacji mózgu zachowały się u stawonogów od czasów kambru aż do dziś.