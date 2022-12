Twój kot reaguje, gdy do niego mówisz. Obcych zignoruje

Koty reagują, kiedy ich właściciel mówi do nich. Decydujący jest ton jego głosu – piszą naukowcy na łamach magazynu „Animal Cognition”.

Kiedy właściciel kota zwraca się do niego, zwierzę reaguje. Nie wykazuje takiej reakcji, kiedy mówi ktoś inny lub właściciel zwraca się do drugiego człowieka – wykazały badania eksperymentalne. Decydujący jest ton głosu właściciela.

Grupa kotów, którą poddano obserwacji, była niezbyt liczna, składała się bowiem z 16 osobników. Naukowcy francuscy, pod kierunkiem Charlotte de Mouzon z Universite Paris Nanterre, sprawdzali reakcje kotów w kilku sytuacjach.

Koty słyszały wypowiedzi zarówno właścicieli, jak i obcych ludzi. Kiedy wypowiedzi kierowano do kotów, były one wypowiadane innym tonem niż te skierowane do ludzi. Ludzie mają tendencję do używania innego tonu głosu, gdy swoje wypowiedzi kierują do zwierząt.

Naukowcy puszczali kotom nagrania, przyglądając się zachowaniu zwierząt, w tym chodzeniu po pomieszczeniu, ruchom uszu, źrenic czy ogona. Kiedy obca osoba wołała koty po imieniu, koty zazwyczaj traciły zainteresowanie głosem. Gdy jednak słyszały głos właściciela, wołający je po imieniu, intensywność ich reakcji rosła.

#wieszwiecej Polub nas

W drugim przypadku koty słyszały głos właściciela, zwracający się jednak tonem, w jakim zwykle mówi się do drugiego człowieka. Traciły wówczas zainteresowanie. Odzyskiwały je, gdy głos właściciela zmieniał się w taki sposób, w jaki zwykle mówi do kotów. Kiedy z kolei obcy głos używał obu tonów, zainteresowanie kotów było równie nikłe.

Przeczytaj także: Taki pupil to skarb. Kot uratował życie kobiecie, która miała atak serca

Naukowcy podkreślają, że badali niewielka próbkę kotów. Ich zdaniem można to badanie rozszerzyć na większą liczbę zwierząt.