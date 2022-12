Były pracownik wygrał z TVN w sądzie. „Strona pozwana obeszła przepisy prawa”

Robert Jałocha wygrał proces z TVN. Sąd stwierdził, że stacja złamała prawo zatrudniając dziennikarza na podstawie umowy cywilnoprawnej, podczas gdy tak naprawdę Jałocha powinien być zatrudniony na umowę o pracę. Wyrok nie jest prawomocny.

28 listopada wyrok w tej sprawie wydała sędzia Liwia Bednarska z warszawskiego sądu rejonowego.





– Strona pozwana dokonała obejścia przepisów prawa pracy, dotyczących zawierania umów o pracę – powiedziała Bednarska.





Jałocha pozwał TVN. O co poszło?





Były dziennikarz TVN opisał w mediach społecznościowych, dlaczego zdecydował się pozwać swojego byłego pracodawcę.





„Proces dotyczył mojego zatrudniania w TVN24 w latach 2010–2014 i zawieranych ze mną umów cywilnoprawnych, które najpierw w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy, a teraz Sądu Rejonowego w Warszawie miały charakter umów o pracę. To PIP skierował pozew do sądu, a zrobił to po kontroli dokumentów spółki i moich akt osobowych. Dlaczego inspektorzy o nie poprosili? Bo złożyłem do Inspekcji Pracy skargę o niedostarczenie mi świadectwa pracy.





Pozew w sprawie ustalenia stosunku pracy trafił do sądu w 2021 roku. Pierwsza rozprawa odbyła się w styczniu 2022 roku. Wyrok zapadł 28 listopada 2022 roku. Sąd uznał, że TVN obchodził prawo pracy oraz potwierdził, że pomimo podpisywania ze mną umów cywilnoprawnych łączył mnie w tym okresie z TVN stosunek pracy” – czytamy w jego wpisie na Facebooku.





Jałocha dodał także, że proces toczył się z wyłączeniem jawności, wyrok nie jest prawomocny, a sam dziennikarz spodziewa się apelacji TVN.





Reporter twierdzi także, że w latach 2020/2021 na takich jak samych warunkach zatrudnionych było w TVN „ponad 1800 osób”.