Spotkanie Szynkowski vel Sęk - Reynders. Polska przedstawiła Komisji Europejskiej propozycje ws. KPO

Polska przedstawiła Komisji Europejskiej propozycje, które mają utorować drogę do odblokowania pieniędzy z KPO i liczy na odpowiedź w przyszłym tygodniu. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział o tym w Brukseli po rozmowach z komisarzem odpowiedzialnym za sprawiedliwość Didierem Reyndersem.

Minister nie chciał mówić o szczegółach ani o tym, kiedy będzie możliwe porozumienie i jak duży został zrobiony do tej pory postęp.





Krokiem w dobrym kierunku Szymon Szynkowski vel Sęk nazwał akceptację przez Komisję Europejską ustaleń operacyjnych KPO. – To też pokazuje, że te kolejne rozmowy mają sens. Pewien kolejny krok został ze strony Komisji Europejskiej wykonany. Natomiast daleki byłbym od tego, żeby mówić, iż dokonaliśmy takiego progresu, który dziś sprawia, że te stanowiska są bardzo blisko i że mogę zadeklarować jakieś konkretne terminy przyjęcia uzgodnień. To zależy od obydwu stron i w związku z powyższym też czując odpowiedzialność za własne słowa dzisiaj takich terminów deklarować nie będę – powiedział minister do spraw europejskich.





Szymon Szynkowski vel Sęk dopytywany, kiedy Polska złoży wniosek o pierwszą wypłatę pieniędzy z KPO, odpowiedział, że dopiero po uzgodnieniach z Komisją, by mieć gwarancję szybkiej jego realizacji.

#wieszwiecej Polub nas

– Chcemy mieć tę pewność. Byłoby głęboką nieodpowiedzialnością z naszej strony składać wniosek w momencie, w którym wiemy o tym, że ten wniosek może zostać odrzucony. Tak samo zresztą inne państwa członkowskie do tego podchodzą, dlatego też te duże przecież państwa członkowskie prowadzą uzgodnienia i nie przeszły etapu ustaleń operacyjnych, bo chcą mieć te sprawy najpierw jasno i precyzyjnie dopięte i dopiero składać wniosek, kiedy będą miały pewność, że ten wniosek zyska akceptację – powiedział minister.





Nie wykluczył, że w przyszłym tygodniu ponownie poleci do Brukseli, aby spotkać się z komisarzem odpowiedzialnym za sprawiedliwość.