Karambol na Marszałkowskiej. Centrum stolicy zostało sparaliżowane

Sześć osób zostało rannych w zderzeniu łącznie dziewięciu samochodów na ul. Marszałkowskiej w ścisłym centrum Warszawy. Do karambolu doszło w szczycie popołudniowych powrotów. Centrum stolicy zostało sparaliżowane.

