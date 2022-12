Orlen kupuje stacje paliw na Węgrzech i Słowacji

Orlen Unipetrol z Grupy Orlen podpisał z węgierskim koncernem MOL umowy na zakup stacji paliw na Węgrzech i Słowacji. W efekcie zawartych umów czeska spółka Grupy Orlen nabędzie 100 proc. udziałów w spółce Normbenz Magyarorsag z siedzibą w Budapeszcie – podał w czwartek PKN Orlen.

Jak napisano w dokumencie, koncern stanie się właścicielem 79 stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech. Ponadto, na podstawie umów, odpowiednie spółki z Grupy Orlen nabędą 103 kolejne stacje paliw zlokalizowane na Słowacji i na Węgrzech.





Przejęcie i rebranding 64 stacji na Węgrzech będzie sukcesywnie realizowane do połowy 2024 roku, a 39 stacji na Słowacji – do połowy 2023 roku.



Raport zapewnia także, że warunki umów są zgodne z szacowaną na początku roku wartością wszystkich transakcji dotyczących nabycia przez spółki z Grupy Orlen stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech i na Słowacji, która wynosi 229 milionów euro.

„Dzięki ekspansji zagranicznej sieci Orlen, polska marka będzie obecna już w 6 krajach w Europie. Rozpoczynamy rebranding pierwszych stacji na Węgrzech, a wkrótce kolejnych na Słowacji. Zgodnie ze strategią #ORLEN2030 udział stacji zagranicznych w sieci wzrośnie do 45 proc.” – napisał w czwartek na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.





Nabycie 79 stacji paliw na Węgrzech to wynik realizacji środków zaradczych zaakceptowanych przez Komisję Europejską, a związanych z wcześniejszym przejęciem przez PKN Orlen Grupy Lotos.



Jak przypomniał PKN Orlen, zgodnie ze strategią, do 2030 roku koncern będzie posiadał 3,5 tys. stacji pod marką Orlen na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, a udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.