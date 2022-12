Polska przekazała Ukrainie ponad 10 tys. terminali Starlink

Polska przekazała na Ukrainę już ponad 10 tys. terminali Starlink, które pozwalają dostarczyć internet w miejsca, w których nie mógłby on funkcjonować w normalnych warunkach – nawet tam, gdzie jeszcze kilka dni temu stacjonowały rosyjskie wojska – mówił w Lublinie pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Cieszyński uczestniczył w Lublinie w międzynarodowej konferencji „Post War Innovative Transformation of Ukraine” podczas której zainaugurowano program szkoleń IT dla ok. 30 tys. kobiet-uchodźczyń z Ukrainy, przebywających tymczasowo w Polsce.





Jak podał pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, z systemu PESEL wynika, że 96 proc. dorosłych osób, które przyjechały z Ukrainy do Polski po wybuchu wojny, stanowią właśnie kobiety.





– Bardzo nas cieszy, że (...) mamy też możliwość dać im pewne dodatkowe umiejętności tak, żeby po tym, jak wojna się zakończy, mogły wrócić na Ukrainę z tymi nowymi możliwościami – wpisać się właśnie w politykę ministra Fedorowa (minister cyfryzacji Ukrainy Mychajło Fedorow — red.), który ambitnie mówi, że do 2030 r. 10 proc. PKB Ukrainy ma być oparte właśnie na nowoczesnych technologiach – zaznaczył Cieszyński.





Internet prawie jak elektryczność, gaz czy woda





Zwrócił uwagę, że Polska stara się na bieżąco w różny sposób wspierać walkę Ukrainy o wolność.





– Polska przekazała na Ukrainę już ponad 10 tys. terminali Starlink, które pozwalają dostarczyć internet w takie miejsca, w których on nie mógłby funkcjonować w normalnych warunkach ze względu na zniszczenia; na to, że teraz czasami nie ma dostępu do energii elektrycznej – wyjaśnił pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

– Pracujemy cały czas właśnie po to, żeby internet – który stał się medium prawie tak samo ważnym, jak elektryczność, gaz czy woda – był dostępny wszędzie, nawet tam, gdzie jeszcze kilka dni temu stacjonowały rosyjskie wojska i dopiero udało się ten teren odzyskać – sprecyzował Cieszyński.





Przekazał, że Polska zacieśnia współpracę międzypaństwową z Ukrainą w obszarze cyfrowym.





– Udało nam się ruszyć z projektem, dzięki któremu połączymy – co do pewnych funkcjonalności – polską aplikację mObywatel i ukraińską aplikację Diaa. Zresztą aplikacja Diia według chyba wszystkich ekspertów dzisiaj jest najlepszą taką aplikacją na świecie – stwierdził pełnomocnik.





Do czego potrzebne są terminale





Wyraził nadzieję, że poprzez tę współpracę będzie się prościej przemieszczać obywatelom przez granicę. – Już dzisiaj wprowadziliśmy pierwszą w historii, w Europie elektroniczną kartę pobytu – to jest oszczędność czasu, pieniędzy i wielki komfort dla wszystkich, którzy teraz przez tę granicę dość często się przemieszczają – wskazał Cieszyński.





Terminale Starlink stworzone przez założoną przez Elona Muska firmę SpaceX pomagają ukraińskim żołnierzom obsługiwać drony, otrzymywać ważne informacje wywiadowcze i komunikować się ze sobą na obszarach, gdzie nie ma innych bezpiecznych sieci. Kompaktowe systemy, które łączą małą antenę z 35-centymetrowym terminalem, zapewniają również internet ukraińskim organizacjom pozarządowym oraz cywilom i wspierają infrastrukturę w całym kraju.