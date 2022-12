Rosyjscy hakerzy zaatakowali Watykan? Ambasador oskarża

O tym, że to rosyjscy terroryści stoją za wczorajszą usterką watykańskich stron internetowych, a także o tym, że jest to odpowiedź na ostatnie papieskie wypowiedzi, alarmuje na Twitterze Andrij Jurasz, ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej. Watykan nie potwierdził dotąd oficjalnie przyczyny wczorajszego problemu, ani tym bardziej, nie wskazał winnych.

„Rosyjscy terroryści dosięgnęli dziś stron Państwa Miasta Watykanu: wiele stron internetowych rozmaitych struktur Kurii Rzymskiej stało się niedostępnych! Rosyjscy hakerzy raz jeszcze pokazali prawdziwe oblicze rosyjskiej polityki, wprost określone przez Parlament Europejski jako terrorysty: rosyjska odpowiedź na ostatnie ważne wypowiedzi papieża” – można przeczytać na oficjalnym koncie dyplomaty, reprezentującego Ukrainę przy Stolicy Apostolskiej. Jurasz słynie z ostrych wypowiedzi za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Watykan nie odniósł się jak dotąd do wczorajszych usterek technicznych, które w godzinach popołudniowych uniemożliwiły dostęp do wielu stron internetowych Kurii Rzymskiej, choć – jak dowiedziała się agencja I.Media w rozmowie z szefem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Brunim – wykryto wczoraj „anormalną aktywność” związaną z próbami dostępu do stron.





Przerwa w dostępie do stron internetowych trwała ok. 2 godziny, choć główna strona vatican.va pozostała niedostępna aż do godzin nocnych.





Wśród hipotetycznych agresorów media wskazują zarówno hakerów powiązanych z Chinami, jak też z Rosją. Ci ostatni zdaniem Jurasza mieliby działać w odpowiedzi na papieską wypowiedź dla jezuickiego czasopisma „America”, w której Ojciec Święty zasugerował, że „najbardziej okrutnymi, są być może ci, którzy pochodzą z Rosji, ale nie należą do rosyjskiej tradycji, jak Czeczeni, Buriaci i tak dalej”.





Ten fragment wypowiedzi wywołał ostrą krytykę ze strony Rosji: głos w tej sprawie zabrali m.in. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ oraz prezydent wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej Czeczenii Ramzan Kadyrow.