Andrzej Duda na szczycie OBWE ostrzega przed zwycięstwem „ruskiego miru”

Gdy zaczniemy traktować rosyjskie bestialstwo jako coś normalnego, będzie to równoznaczne ze zwycięstwem idei, tego co nazywane jest „ruskim mirem”, a co oznacza brutalność, agresję, wojnę, biedę i śmierć – powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w sesji otwierającej dwudniowego posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE w Łodzi, podsumowującej tegoroczne polskie przewodnictwo w organizacji.

Do Łodzi przyjechało 200 delegatów z ponad 50 krajów świata. Dyskusja podczas obrad będzie dotyczyć m.in. wojny na Ukrainie i jej wpływu na bezpieczeństwo europejskie.

– Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej mamy do czynienia z tak jaskrawym, zbrojnym wystąpieniem przeciw zasadom, na które wszyscy dobrowolnie się zgodziliśmy, aby zapobiec wybuchowi ponownej wojny w Europie – ocenił Duda. Jak przypomniał „pokój, równość i współpraca, to idee według których mieliśmy prowadzić dialogi i działania w naszym regionie”.

Państwo zbrodnicze





Jak wskazał, „dziś widzimy wyraźnie, że niestety jedno z państw członkowskich – Rosja – brutalnie dopuściło się pogwałcenia wszystkich tych zasad”. – Nie ulega wątpliwości, że jest to dziś państwo zbrodnicze, z którego polityką nie można się zgadzać i w słowa, którego nie można wierzyć – podkreślił Duda.





Zwrócił uwagę na „planowe, konsekwentne niszczenie przez rosyjską armię krytycznej infrastruktury cywilnej, aby wywołać klęskę humanitarną”. – Nie wolno się do tego przyzwyczaić, nie wolno przechodzić nad tym do porządku dziennego – mówił.

– Nie można przejść do porządku dziennego nad zaplanowanym mordowaniem ludności cywilnej, czy porywaniem ukraińskich dzieci wywożonych następnie w głąb Rosji. Nie można pozwolić na to, by w jakimkolwiek państwie na świecie w taki sposób prowadzono politykę demograficzną, bo w gruncie rzeczy porywa się dzieci po to, by poprawić sytuację demograficzną Rosji – wskazał polski prezydent.

Brutalność, agresja, wojna, bieda i śmierć





Jak podkreślił obawia się, że w momencie, gdy zaczniemy traktować rosyjskie bestialstwo jako coś normalnego, będzie to równoznaczne ze zwycięstwem idei, tego co nazywane jest »ruskim mirem«, a co oznacza brutalność, agresję, wojnę, biedę i śmierć.





– A więc antywartości przeciw którym zgodziliśmy się współpracować, aby budować Europę i świat, gdzie szanuje się wolność jednostki i ludzkie życie – zaznaczył Duda.