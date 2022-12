Niemiecki sondaż: W UE spada poparcie dla Ukrainy

Większość obywateli Unii Europejskiej jest wciąż za przyjęciem Ukrainy do Wspólnoty i dostawami broni do tego kraju, ale poparcie spada – wynika z sondażu niemieckiej Fundacji Bertelsmanna. Jak czytamy, największe wsparcie deklarują Polacy, najmniejsze – Włosi.

Badanie opisuje niemiecki nadawca Deutsche Welle wskazując, że Fundacja Bertelsmanna przepytała ponad 13 tys. obywateli UE, ponawiając pytania w marcu, czerwcu i wrześniu tego roku. Sondaż objął Niemcy, Polskę i sześć innych krajów członkowskich i – jak czytamy – jest reprezentatywny dla całej UE.

W Niemczech tylko co drugi ankietowany (48 proc.) deklaruje poparcie dla dostaw broni na Ukrainę, choć jeszcze w marcu było to 57 proc. „Największe poparcie dla dostaw broni wyrazili Polacy (76 proc.), najmniejsze zaś Włosi (36 proc.). I tylko w Polsce poparcie dla dostaw utrzymuje się od marca na wysokim poziomie 75-77 proc.” – opisuje DW.

Europa traci zapał





Podobnie jest w przypadku odcięcia od rosyjskich surowców energetycznych. W marcu 72 proc. Niemców zgadzało się, że Unia Europejska powinna stać się bardziej niezależna w tej kwestii, ale we wrześniu wskaźnik ten wyniósł już 62 proc. W całej UE także zanotowano spadek z 74 do 67 procent.

Największe wsparcie dla niezależności energetycznej odnotowano w Polsce: 80 proc. (spadek o 6 pkt. proc.).

Sondaż: uchodźcy i Ukraina w UE





Trzecie pytanie dotyczyło uchodźców z Ukrainy. Jak czytamy, trzy czwarte Europejczyków (77 proc.) nadal chce przyjmować ich w swoim kraju. Największe poparcie notuje Hiszpania – 89 proc. „za”; a Niemcy i Polska odpowiednio 74 i 73 proc. (we wrześniowym badaniu).

Ostatnią kwestią poruszoną w sondażu było członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. „W Niemczech, ale i całej UE spadło również poparcie dla przyjęcia Ukrainy do UE w najbliższych latach. W marcu opowiadało się za tym jeszcze 69 proc. obywateli UE i 61 proc. Niemców, ale we wrześniu już odpowiednio tylko 63 i 55 proc. Z kolei w Polsce poparcie dla przyjęcia Ukrainy do Unii spadło z 87 do 82 proc.” – relacjonuje DW.





