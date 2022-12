Kolejny aktor informuje, że był zastraszany przez Hitchcocka

Bill Mumy, aktor, który jako dziecko pracował z Hitchcockiem przy serialu „Alfred Hitchcock przedstawia”, w swojej biografii pisze, jaką traumą była dla niego styczność z tym reżyserem. Do dziś kołaczą mu w głowie słowa filmowca, które usłyszał od niego na planie jako siedmiolatek i które wziął wtedy na poważnie: „Jeśli nie przestaniesz się ruszać, przybiję twoje stopy gwoździami, a krew zacznie się lać jak mleko”.

W 2016 r. gwiazda „Ptaków” Tippi Hedren, na kartach swojej autobiografii oskarżyła Alfreda Hitchcocka o psychiczne znęcanie się nad nią i molestowanie seksualne, a także o to, że gdy odrzuciła jego zaloty, ten w ramach zemsty zniszczył jej karierę. Teraz na mistrzu suspensu suchej nitki nie zostawił w swoich pamiętnikach Bill Mumy.





W latach 60. był on popularnym aktorem dziecięcym. Grał m.in. w trzech sezonach serialu science fiction „Lost in space”, a także pojawił się w trzech odcinkach serialu „Alfred Hitchock przedstawia”.

Z pięciokrotnie nominowanym do Oscara filmowcem współpracował w 1961 r., gdy miał siedem lat. Hitchcock reżyserował jeden z trzech odcinków serialu „Alfred Hitchcock przedstawia”, w którym wystąpił Mumy. Ten odcinek, przy którym się spotkali, był o ograniczeniu dostępu do broni wśród cywili. Mumy występował w prawie każdej scenie.

Pewnego dnia, gdy kończył się czas, przez który jako dziecko mógł pracować w ciągu jednego dnia, pojawiła się presja, by skończyć jeszcze jedną scenę. Jednak Mumy miał już problemy z koncentracją i nie potrafił ustać w miejscu. Wtedy podszedł do niego Hitchcock i powiedział mu do ucha coś, co go zmroziło.

„Jeśli nie przestaniesz się ruszać, przybiję twoje stopy gwoździami, a krew zacznie się lać jak mleko” – usłyszał od niego. „Powiedział mi to bez puszczania oka do mnie” – wspomina aktor w swojej nowo wydanej autobiografii „Danger, Will Robinson: The Full Mumy”.

„Byłem przerażony. Kiedy skończyliśmy, poszedłem na parking do mamy i powiedział jej, że Hitchcock chciał przygwoździć mi stopy. Popatrzyła na mnie i powiedziała: »Och, kochanie, on jest Brytyjczykiem. Oni mają inne poczucie humoru«. Gdyby powiedział mi następnego dnia: »Billy, ja tylko żartowałem«, pewnie bym o tym zapomniał. Ale śmiertelnie przestraszył tego siedmiolatka, który występował w jego programie. Po prostu nigdy więcej nie chciałam go widzieć” – relacjonuje Mumy.





Później, pracując przez wiele lat przy różnych projektach w wytwórni Universal, robił co mógł, by nie spotkać na korytarzu Hitchcocka.

Mumy jako dziecko czuł lęk przed Anglikiem także ze względu na jego tuszę. Przy 170 cm wzrostu, Hitchcock ważył ponad 150 kilogramów. Mumy zapamiętał też, że reżyser bardzo się pocił.