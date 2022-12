Nie żyje gwiazda Fleetwood Mac. Poruszające słowa członków zespołu

W wieku 79 lat zmarła Christine McVie, solistka, klawiszowiec i autorka piosenek zespołu Fleetwood Mac – poinformowała jej rodzina. Artystka zasłynęła takimi przebojami jak „You Make Loving Fun”,„Everywhere'” i „Don't Stop”. W chwili śmierci była otoczona najbliższymi. Jej śmierć pozostawiła w rozpaczy koleżankę z zespołu – Stevie Nicks, która ubolewa, że nie mogła się pożegnać z przyjaciółką.

Rodzina Christine McVie poinformowała, że słynna wokalistka i instrumentalistka zmarła w po krótkiej chorobie i pobycie w szpitalu.

Stevie Nicks napisała odręcznie list, którego zdjęcie opublikowała na Instagramie. „Kilka godzin temu powiedziano mi, że zmarła moja najlepsza przyjaciółka na całym świecie, przyjaciółka od pierwszego dnia, gdy się spotkałyśmy w 1975 roku. Nawet nie wiedziałam, że choruje... aż do późnej sobotniej nocy. Chciałam być w Londynie. Chciałam dostać się do Londynu – ale kazano nam czekać” – można przeczytać w owym liście.

Przyjaciółka, która odeszła

Stevie Nicks dodała, że od tej soboty w jej głowie wiruje w kółko i w kółko jedna piosenka. "Pomyślałam, że może uda mi się jej to zaśpiewać, więc śpiewam teraz. Zawsze wiedziałam, że pewnego dnia będę potrzebowała tych słów napisanych przez panie Haim. To wszystko, co mogę teraz zrobić...".

Wspomniana piosenka to „Hallelujah” tria Haim z albumu „Women In Music Pt. III”, którą Alana Haim napisała ku pamięci swojej najlepszej przyjaciółki, która zmarła w wieku 20 lat. We wspomnianej piosence jest zwrotka ze słowami: „Miałam bliską przyjaciółkę, ale odeszła / Taką, którą chciałabym teraz zobaczyć / Wy zawsze mi przypominacie, że wspomnienia przetrwają / Wasze ramiona stoją otworem / Ty byłaś tam, aby chronić mnie, niczym tarcza / Długie włosy, biegnące ze mną przez pole / Wszędzie, przez cały czas byłaś ze mną”.





W poruszający sposób Christinę McVie pożegnał również

Mick Fleetwood, brytyjski perkusista, współzałożyciel i wieloletni członek zespołu Fleetwood Mac. On z kolei swój wpis na Instagramie zaczął od słów: „To dzień, w którym moja droga, słodka Christine McVie wzbiła się w niebiosa...”.

W dalszych słowach muzyk nawiązał do jednej z piosenek napisanych i skomponowanych przez McVie, ballady granej na bis podczas wielu koncertów Fleetwood Mac: „Songbird”.

„My, trzymający się ziemi, posłuchajmy z zapartym tchem dźwięków tego »śpiewnego ptaka«... przypominającego wszystkim, że miłość jest wokół nas, byśmy mogli sięgnąć i dotknąć cennego życia, którym nas obdarzono” – dodał.

Kim była Christine McVie

Christine McVie zaczęła karierę jako pianistka i wokalistka w bluesowym zespole Chicken Shack. Do Fleetwood Mac dołączyła w 1970 roku, trzy lata po powstaniu zespołu.





Była autorką największych hitów grupy, w tym: „Over My Head”, „Say You Love Me”, „Don't Stop”, „You Make Loving Fun”, „Little Lies”, „Everywhere”. W 1998 roku została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame jako członkini Fleetwood Mac i otrzymała nagrodę Brit Award za wybitny wkład w muzykę.





Wtedy odeszła też z zespołu i skupiła się na nagrywaniu solowych albumów. Wróciła w 2014 roku przed trasą koncertową On with the Show.









Wokalistka Stevie Nicks dołączyła do Fleetwood Mac w 1975 roku (stąd odniesienie do przyjaźni z Christine McVie, rozpoczynającej się od tego czasu). Drugi album z jej udziałem „Rumours” (1977 r.) przyniósł grupie gigantyczny sukces komercyjny w USA i do dziś uznawany jest za jeden z najlepszych w historii muzyki popularnej.

