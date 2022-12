CPK uzyskała ostatnią z trzech decyzji lokalizacyjnych dla tunelu KDP

Tunel Kolei Dużych Prędkości w Łodzi posiada już ostatnią z trzech decyzji lokalizacyjnych – poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Kolejnym krokiem CPK będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych, planowane na I połowę 2023 r.

Rzecznik CPK podał, że spółka złożyła w czerwcu i lipcu tego roku trzy wnioski o decyzje lokalizacyjne w ramach jednego projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy tunelu KDP pod Łodzią: dla komory startowej Retkinia, komory wydobywczej Fabryczna i dla samego czterokilometrowego tunelu. Wojewoda łódzki wydał właśnie ostatnią decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dzięki czemu spółka może starać się o pozwolenia na budowę. Dla obu komór wnioski o pozwolenia na budowę zostały złożone już wcześniej.





Decyzje lokalizacyjne

– Spółka realizuje kolejne cele projektowe jeden po drugim. Uzyskaliśmy pierwsze w historii CPK decyzje lokalizacyjne, dzięki czemu za kilka miesięcy będziemy mogli rozpocząć budowę tunelu – kluczowego elementu tzw. igreka, który połączy Warszawę z Łodzią, a dalej z Poznaniem i Wrocławiem. Widać, że spółka utrzymuje wysokie tempo prac, bez jakichkolwiek strat na jakości – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Zdaniem wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego CPK to historyczna inwestycja dla Polski, Łodzi i całego województwa łódzkiego.

Są chętni do inwestycji w CPK Jest już kilku zainteresowanych wyłożeniem kapitału na budowę Centralnego Portu Lotniczego w Baranowie, w tym m.in. zarządca lotniska w Seulu –... zobacz więcej

Inwestycja nabiera tempa





– Bardzo się cieszę, że inwestycja nabiera tempa, bo wprowadza nas komunikacyjnie do ligi nowoczesnych państw. To ogromny impuls do rozwoju i przeniesienie w kompletnie nową erę szybkich połączeń zarówno lotniczych, jak i kolejowych – zaznaczył.

Nowy tunel będzie przeznaczony dla połączeń dalekobieżnych, w tym dla Kolei Dużych Prędkości. Szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię jest zaplanowane na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym powstanie rozwidlenie w kierunku na Poznań i Wrocław.

Tunel o długości ponad 4 km będzie drążony przy pomocy automatycznych tarcz TBM. Ich typ zostanie wybrany przez wykonawcę robót, który weźmie pod uwagę wymagania opisane w projekcie budowlanym.





Projektowany tunel CPK w Łodzi będzie miał największą średnicę (ok. 14 m) spośród podziemnych konstrukcji kolejowych realizowanych dotychczas metodą TBM w Polsce i będzie najdłuższym tego typu obiektem tunelowym budowanym jednym odcinkiem.

Jak poinformował członek zarządu spółki CPK ds. inwestycji kolejowych Radosław Kantak prace budowlane przy tunelu powinny ruszyć w pierwszej połowie 2023 roku.

W tej chwili trwa przetarg na wybór wykonawcy prac przygotowawczych przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK) po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna, pod którym będzie rozpoczynał się tunel. W sąsiedztwie ŁDK powstanie też komora wydobywcza dla automatycznej tarczy drążącej TBM.





To pierwsza z trzech części budowy tunelu. Następnie zostanie wybudowana komora startowa na Retkini, a finalnie – ruszy drążenie właściwego tunelu kolejowego CPK.

Spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.