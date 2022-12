W stolicy przybyło mieszkań bez toalet i bieżącej wody. „To zawstydzające dla władz Warszawy”

W stolicy jest niemal 230 mieszkań komunalnych bez toalet i bieżącej wody. Mieszkań o tak niskim standardzie przybywa w zasobie miejskim. To zawstydzające dla władz Warszawy – komentuje radny Wiktor Klimiuk (PiS).

Według danych z końca ubiegłego roku w zasobie m.st. Warszawy znajdowało się 225 lokali, które nie były wyposażone „w instalację wodną i/lub kanalizacyjną” – poinformowała w odpowiedzi na interpelację Aldona Machnowska–Góra, zastępca prezydenta Warszawy. Dodała, że od 2019 roku liczba takich mieszkań wzrosła o 53.

Tłumaczyła, że „wzrost liczby lokali niewyposażonych w instalację wodną i kanalizacyjną wynika z naturalnej rotacji zasobu mieszkaniowego Miasta. M.st. Warszawa zwraca budynki następcom prawnym dawnych właścicieli, lecz również przyjmuje do zasobu nowe nieruchomości nie zawsze będące we właściwym stanie technicznym”.

Zapewniła, że w przypadku lokali, które nie są wyposażone w instalację bieżącej wody, dostęp do wody zapewniony jest w obrębie danego budynku. „Najczęściej są to pomieszczenia łazienki/kuchnie wspólne dla dwóch lub trzech lokali, usytuowane we wspólnym korytarzu lub na klatce schodowej” – wyjaśniła.

Podkreśliła, że „nie ma zasiedlonych lokali, których mieszkańcy zmuszeni byliby do korzystania z toalet lub ujęcia wody usytuowanych poza nieruchomością, tzw. toalet publicznych, przeznaczonych do korzystania dla dużej ilości osób”.

„To zawstydzające”

– Warto zauważyć, że tych lokali przybywa, co niezbyt dobrze świadczy o Warszawie. Władze miasta chwalą się, że jeżeli przejmują lokal do swoich zasobów, to przed przekazaniem go do zamieszkania przeprowadzają remont i doprowadzają go do obecnych standardów. Jednak – jak się okazuje – w rzeczywistości przekazuje do zamieszkania lokale bez dostępu do bieżącej wody i kanalizacji. To zawstydzające – skomentował rady PiS Wiktor Klimiuk, który wystąpił z interpelacją.

W jego ocenie taki stan rzeczy świadczy, „że władze stolicy, które mają ambicje, aby Warszawa była jednym z najnowocześniejszych miast w Europie, nie potrafią sobie poradzić z zaległościami z czasów głębokiego PRL–u, kiedy budowano bloki z łazienką na jednym piętrze”. – Takie bloki nadal są w Warszawie, a mieszkania są zasiedlane – wskazał.

W ocenie radnego „pewnym rozwiązaniem byłoby wyzbycie się z zasobu miejskiego mieszkań, które są w gorszym standardzie. – Za uzyskane w ten sposób pieniądze można by zbudować jakąś liczbę lokali, które spełniają standardy – powiedział.

– Natomiast lokale są przyjmowane do zasobów miasta i puszcza się je w dalszy najem nie przejmując się tym, że tak naprawdę nie nadają się one do zamieszkania – dodał Klimiuk.