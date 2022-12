Duże obszary Europy ocieplają się szybciej niż średnia na świecie

W miesiącach letnich duże obszary kontynentu europejskiego ocieplają się dwa razy szybciej, niż wynosi średnia dla całego świata – piszą naukowcy na łamach „Journal of Geophysical Research Atmospheres”

Emisje gazów cieplarnianych, powodowane działalnością człowieka, sprawiają, że klimat na kontynencie europejskim staje się coraz bardziej suchy. Dotyczy to przede wszystkim południa Europy i wiąże się z ekstremalnymi falami upałów i ryzykiem pożarów. Ocieplenie w Europie postępuje w miesiącach letnich dwa razy szybciej, niż wynosi średnia globalna – dowodzą naukowcy z Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Powierzchnie lądów nagrzewają się szybciej niż oceanów, ze względu na większą pojemność cieplną wody. Biorąc pod uwagę stopień ocieplania się lądów europejskich, okazuje się, że średnia temperatura w miesiącach kwiecień-wrzesień przekroczyła 2 st. w stosunku do epoki przedprzemysłowej.





8 mln przedwczesnych zgonów





Na południu Europy, wskutek suchej gleby i braku parowania, temperatury tym bardziej rosną. Brak parowania oznacza mniej chmur, które mogłyby chronić przed promieniami słonecznymi. Zgodnie z przewidywaniami klimatologów suchy klimat staje się jeszcze bardziej suchy.





„Zmiana klimatu jest groźnym zjawiskiem, ponieważ prowadzi m.in. do częstszych fal upałów w Europie. To z kolei przyczynia się do wybuchania pożarów, takich jak niszczycielskie pożary w Europie południowej w 2022 r.” – opisuje Paul Glantz z Uniwersytetu Sztokholmskiego.





Naukowcy szacowali również rolę aerozoli we wzroście temperatur. Lokalnie i krótkoterminowo mogą one odbijać część promieni słonecznych, w sposób znaczący jednak zanieczyszczają środowisko. Zgodnie z wyliczeniami mogą one globalnie powodować nawet osiem mln przedwczesnych zgonów w skali całego świata.