CBŚP przejęło 140 sztuk broni palnej, z czego połowę od „kolekcjonera” z Wrocławia

Blisko 140 sztuk broni palnej, 30 istotnych komponentów do ich produkcji i ponad 2 tys. sztuk amunicji przejęli policjanci CBŚP i śledczy lubelskich „pezetów” podczas operacji prowadzonej na terenie dziewięciu województw. W trakcie jednego z przeszukań mieszkaniec domu zaczął strzelać do policjantów z broni automatycznej. Ci odpowiedzieli ogniem, zabijając napastnika.

Od blisko półtora roku śledczy z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz CBŚP prowadzą śledztwo w sprawie gangu handlującego bronią i komponentami do jej produkcji. Gros klientów tej grupy to byli miłośnicy militariów i kolekcjonerzy, którzy z jakichś powodów nie mogli wyrobić stosownych pozwoleń.

W czerwcu ubiegłego roku po raz pierwszy uderzono w gang i jego klientów. Funkcjonariusze wkroczyli do 30 obiektów na terenie ośmiu województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego.

Zatrzymano siedem osób, u których znaleziono pokaźny arsenał: 183 pistolety lub rewolwery, 103 szt. broni długiej, 73 szt. istotnych elementów broni palnej (np. lufy, zamki, baskile), ok. 3 tys. sztuk amunicji różnego rodzaju, dwa granaty bojowe, pocisk artyleryjski i 200 zapalników do materiałów wybuchowych. Zabezpieczono także kilka lasek, w których ukryte były długie, wąskie ostrza. Posiadanie takiej broni jest zabronione.

Obława na klientów

Kolejne działania śledczy przeprowadzili w miniony wtorek. Ponad 150 funkcjonariuszy przeszukało mieszkania kilkudziesięciu osób, które mogły nielegalnie posiadać broń palną lub zajmować się jej wyrabianiem. Tym razem działania objęły woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie i opolskie.

Policjantom udało się przejąć 146 jednostek broni palnej, ponad 30 komponentów do jej produkcji oraz ponad 2 tys. sztuk amunicji. Prawdziwym rekordzistą okazał się jeden z mieszkańców Wrocławia, u którego znaleziono w sumie 81 jednostek broni palnej.

13 osobom zatrzymanym podczas obławy, prokurator lubelskich „pezetów” przedstawił zarzuty posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji. Grozi za to do ośmiu lat więzienia. Tego rodzaju zarzuty wskazują, że zatrzymani to klienci handlarzy bronią lub „kolekcjonerzy” utrzymujący kontakty z takimi osobami.

– Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec części podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozorów policji, poręczeń majątkowych zakazów opuszczania kraju. Do aresztu trafił mężczyzna z Wrocławia, u którego znaleziono najwięcej sztuk broni – powiedział prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.

Niektórzy z podejrzanych ukrywali i takie perełki (fot. CBŚP)

Tragedia w Straszynie

Niestety nie wszystko poszło w czasie działań policji, tak jak powinno. W Starszynie (okolice Pruszcza Gdańskiego) funkcjonariusze chcieli przeszukań dom, w którym mieszkał 24-letni mężczyzna. Kiedy weszli do środka ten nagle chwycił za broń.





– W trakcie czynności mężczyzna zaczął strzelać do policjantów z broni automatycznej. Funkcjonariusz CBŚP, odpierając atak, użył broni, raniąc napastnika. Niestety pomimo natychmiastowo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł – informowała we wtorek podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Ranny w rękę został też funkcjonariusz „cebesiów”. W mieszkaniu zastrzelonego znaleziono 10 sztuk broni, w tym karabinek automatyczny.





Nie wiadomo po co 24-latkowi była tak niebezpieczna broń. Wyjaśnianiem okoliczności tego zdarzenia zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, Wydział Kontroli CBŚP i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Dotychczas w śledztwie w sprawie handlu bronią, prokurator przedstawił 20 osobom zarzuty m.in. nielegalnego handlu bronią palną i amunicją, wyrabiania i przerabiania broni, posiadania bez wymaganego zezwolenia przyrządów wybuchowych, broni palnej lub amunicji. Ponadto czterech podejrzanych odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Zobacz zdjęcie Broń przejęta podczas obławy na handlarzy i „kolekcjonerów” broni