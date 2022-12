Poseł odchodzi z partii Hołowni. „Tak będzie lepiej”

Wojciech Maksymowicz odchodzi z Polski 2050. O swojej decyzji poseł poinformował w mediach społecznościowych. „Po długich rozmowach z jej liderami uznaliśmy, że tak będzie najlepiej zarówno dla organizacji jak i dla mnie” – napisał na Facebooku.

„Po długich rozmowach z jej liderami uznaliśmy, że tak będzie najlepiej zarówno dla organizacji jak i dla mnie. (…) Jak wielokrotnie powtarzałem, jestem najpierw lekarzem, dopiero później politykiem” – uzasadnił Maksymowicz we wpisie na Facebooku.





Kim jest Wojciech Maksymowicz?





Maksymowicz ma 67 lat, jest profesorem nauk medycznych i neurochirurgiem. W latach 1997–1999 był ministrem zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka.





W latach 2006–2013 należał do Platformy Obywatelskiej. We wrześniu 2013 roku zrezygnował z członkostwa w PO, nawiązując współpracę z Jarosławem Gowinem.





W sierpniu 2018 roku został doradcą Gowina, będącego wicepremierem i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.





26 lipca 2019 roku premier Mateusz Morawiecki powołał go na podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uprzednio ogłoszono go liderem olsztyńskiej listy PiS w wyborach do Sejmu (z rekomendacji Porozumienia).

W głosowaniu z października 2019 uzyskał mandat posła IX kadencji, otrzymując 31 575 głosów. Jeszcze przed rozpoczęciem kadencji Sejmu objął stanowisko sekretarza stanu w MNiSW. Zrezygnował z niego w listopadzie 2020.





W kwietniu 2021 roku ujawniono, że przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wszczęli kontrolę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w sprawie eksperymentów medycznych z zakresu neurochirurgii, w których rzekomo miało dochodzić do wykorzystywania płodów ludzkich.





Maksymowicz zaprzeczył, żeby tego rodzaju eksperymenty miały miejsce na jego uczelni. W połowie kwietnia zapowiedział rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym PiS.





W maju tego samego roku odszedł także z Porozumienia, dołączając do koła parlamentarnego Polski 2050.