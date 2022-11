Kolejny fake news reżimu Putina nt. Polski. „Gra na potrzeby rosyjskich odbiorców”

Polska przygotowuje się do aneksji obwodu lwowskiego, iwano-frankowskiego i większości obwodu tarnopolskiego Ukrainy – powiedział Siergiej Naryszkin, Dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, w wywiadzie dla propagandowej agencji RIA Novosti. To kolejny raz, kiedy Kreml usiłuje „przekonać” opinię publiczną, że Warszawa rzekomo przygotowuje się do „rozbioru Ukrainy” – zwraca uwagę Biełsat.

– Z informacji napływających do rosyjskiej SWR (Służby Wywiadu Zagranicznego) wynika, że Warszawa przyspiesza przygotowania do aneksji zachodnich ziem Ukrainy: terenów obwodu lwowskiego, iwano-frankowskiego i większości obwodu tarnopolskiego Ukrainy – przekonywał Naryszkin.





Według niego, „polskie przywództwo dąży do aktywnego i asertywnego działania” z obawy, że „starsi partnerzy NATO” będą próbowali negocjować z Moskwą w miesiącach zimowych, „lekceważąc nie tylko interesy Ukraińców, ale i Polaków”.





– Tymczasem Warszawa jest przekonana, że należy jej się hojna rekompensata za pomoc wojskową dla Kijowa, za udzielanie schronienia licznym ukraińskim migrantom i wreszcie za niedawny atak rakietowy na terytorium Polski, który Warszawa po cichu „przełknęła” pod naciskiem Stanów Zjednoczonych i czołowych państw europejskich – dodał Naryszkin.



Po raz ostatni o „polskich planach aneksji części Ukrainy” szef rosyjskiego wywiadu wspominał pod koniec czerwca. Twierdził wówczas, że Warszawa planuje rozmieścić swój „kontyngent pokojowy” w zachodnich obwodach Ukrainy, gdzie miało powstać „marionetkowe państwo”.





Rosyjska narracja o rzekomo planowanym rozbiorze, rozczłonkowaniu, inwazji lub aneksji Ukrainy nasiliła się od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na ten kraj – przypomina Biełsat. Rozpowszechniając takie komunikaty, rosyjskie władze grają na potrzeby krajowych odbiorców, których chcą przekonać, że Ukraina została „sprzedana” przez sojuszników i wkrótce również zostanie „zdradzona”.