Gdzie trafią niemiecki Patrioty? Rau: Tam byłyby bardzo potrzebne

Patrioty byłyby bardziej potrzebne po ukraińskiej stronie granicy. Byłyby zaporą antyrakietową dla Polski i stworzyłyby fragment bezpiecznego nieba nad Ukrainą – powiedział w środę szef MSZ Zbigniew Rau.

Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w Bukareszcie w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Po powrocie ze szczytu był pytany przez polskich dziennikarzy o kwestię umieszczenia niemieckich Patriotów w Polsce. Minister odparł: „My ustosunkowaliśmy się do tej propozycji uznając, że te Patrioty byłyby bardziej potrzebne po ukraińskiej stronie granicy. Jednocześnie byłyby zaporą antyrakietową dla Polski. Stworzyłyby też fragment bezpiecznego nieba nad Ukrainą”.





Zdaniem dyplomaty stworzenie bezpiecznego nieba na części terytorium ukraińskiego byłoby ważne w obliczu zmasowanych ataków rosyjskich na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.





Szef MSZ: Nasza propozycja jest znana





– Nasza propozycja jest tutaj znana, bez wątpienia zasadna i przekonująca – przekonywał. Dopytywany o reakcję sojuszników minister odparł, że ta kwestia nie była dyskutowana.

15 listopada, gdy siły rosyjskie prowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, we wsi Przewodów (woj. lubelskie) blisko granicy polsko-ukraińskiej spadła rakieta i doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Jak później informowały polskie władze, była to najprawdopodobniej rakieta ukraińskiej obrony powietrznej; podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.





Kilka dni później minister obrony Niemiec Christine Lambrecht zaproponowała wsparcie dla Polski obejmujące systemy obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter, które strzegłyby polskiej przestrzeni powietrznej.

Dzień później szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że z satysfakcją przyjął propozycję niemieckiej minister obrony. Zapowiedział wówczas, że podczas rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką zaproponuje by system stacjonował przy granicy z Ukrainą.

W ubiegłą środę Błaszczak poinformował, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. Według niego, „to pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy”.





Dzień później niemiecka minister obrony stwierdziła, że proponowane Polsce patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO. Dodała, że jakiekolwiek użycie ich poza terytorium NATO wymagałoby wcześniejszych rozmów z NATO i sojusznikami.





W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska rozważy wariant przyjęcia niemieckich zestawów Patriot, jeśli Niemcy nie przekażą ich Ukrainie, ale „zwracamy uwagę na to, że przecież nikt nie chce pozyskiwać sprzętu po to, by on stał"