IPN wraca do wyroku na opozycjonistkę. 40 lat temu skazał ją sędzia, który dziś orzeka w SN

Zofia Pietkiewicz została skazana 40 lat temu przez sędziego Waldemara Płóciennika, który obecnie zasiada w SN. Teraz IPN domaga się unieważnienia skandalicznego wyroku – informuje portal gk24.pl. – Zosia tego nie doczekała. Dobrze, że my doczekamy, że ten bezprawny wyrok, który wtrącił ją do więzienia, zostanie unieważniony. Czekaliśmy na to zdecydowanie zbyt długo – powiedział portalowi Tadeusz Wołyniec, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym i przyjaciel Zofii Pietkiewicz.

„Zofia Pietkiewicz spędziła kilka miesięcy w ciężkim, kobiecym więzieniu w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie. Trafiła tu po wyroku, jaki zapadł 2 września 1982 roku w Sądzie Rejonowym w Koszalinie” – napisał portal gk24.pl.





Opozycjonistka została skazana na podstawie dekretu o stanie wojennym na 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sędzia, który uznał ją za winną „znieważenia podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych interweniujących funkcjonariuszy MO (…), wyzywając ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe” (5 października 1982 roku kara ta została zmniejszona do czterech miesięcy), to Waldemar Płóciennik, który obecnie zasiada w Sądzie Najwyższym. IPN chce unieważnić wyrok na opozycjonistkę.





Do „znieważenia” doszło podczas patriotycznej manifestacji, jaka przetoczyła się przez koszaliński rynek w rocznicę Porozumień Sierpniowych.





Zofia Pietkiewicz jako przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych (gdzie była zatrudniona) została potraktowana najsurowiej ze wszystkich protestujących. Kobieta w stanie wojennym aktywnie działała w solidarnościowym podziemiu. W więzieniu jako „polityczna” doznawała licznych upokorzeń i represji. Została również wyrzucona z pracy.

IPN chce unieważnienia wyroku





Jak informuje gk24.pl, „do sprawy wyroku sprzed 40 lat wrócił Instytut Pamięci Narodowej”. „Szczeciński oddział IPN skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie wniosek o stwierdzenie nieważności wyroku z 1982 roku” – napisano.





Prokurator Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie w rozmowie z portalem podkreślił, że „w 2016 roku zmieniły się przepisy i od tej chwili takie wnioski mogą składać również nasi prokuratorzy”.





Jak podkreślił, dzięki temu możliwe było sprawdzenie całego województwa pod kątem wydanych represyjnych wyroków po 1945 roku. „Przez ten czas skierowaliśmy do sądów kilkaset takich wniosków, zdecydowana większość z nich została rozpatrzona pozytywnie, a wyroki unieważnione. Najwięcej spraw dotyczy lat 1946-56, są też te z czasów stanu wojennego. Skazanie Zofii Pietkiewicz było represyjne, wyrok ten ją skrzywdził i wpłynął na jej życie. Jego unieważnienie to obowiązek, który na nas spoczywa” – powiedział portalowi Rabiega.





Z informacji, do których dotarł portal, wynika, że nowy wyrok ma zapaść szybko. Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie powiedział, że nawet do końca tego roku, gdyż „w takich sprawach z reguły wystarcza jedno posiedzenie składu sędziowskiego”. Sędzia dodał również, że po unieważnieniu wyroku sam skrzywdzony lub jego bliscy mogą wystąpić o odszkodowanie i w wielu przypadkach tak się dzieje.

Sędzia, który skazał opozycjonistkę zasiada w SN





„Zosia była dzielną i szlachetną osobą. Nie chciała zgodzić się na niegodziwość stanu wojennego, niosła pomoc innym. Była niezwykle odważna, to przecież ona w czasie tej manifestacji w 1982 roku podnosiła z ziemi pojemniki z gazem łzawiącym wystrzeliwane w naszą stronę przez zomowców i odrzucała z powrotem” – powiedział Tadeusz Wołyniec.





Jak dodał „Zosia była też delikatną kobietą, dla której to, że trafiła do więzienia, było szokiem. Dużo w nim wycierpiała, była źle traktowana, a pobyt w nim odbił się na jej zdrowiu”. Mężczyzna przypomniał , że opozycjonistka po wyjściu na wolność przez wiele miesięcy nie mogła znaleźć pracy, była inwigilowana przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa. „A potem, już po upadku PRL-u, nie mogła doczekać się zadośćuczynienia. Najgorsze jednak jest to, że człowiek, który ją skazał, dziś zasiada w Sądzie Najwyższym. Trudno o większą niesprawiedliwość!” – ocenił przewodniczący.





Sędzia Waldemar Płóciennik do Sądu Najwyższego trafił 26 czerwca 2005 roku. Premierem był wtedy naukowiec i były działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Marek Belka, a ministrem sprawiedliwości zaufany Aleksandra Kwaśniewskiego – Andrzej Kalwas – pisze portal. Przypomina, że sędzia Płóciennik w 2018 roku wydał oświadczenie, w którym zapewniał, że skazując Zofię Pietkiewicz „nie sprzeniewierzył się zasadzie niezawisłości, działając na podstawie i w granicach prawa”.





Do Biura Prasowego Sądu Najwyższego, jak podaje portal, zostały wysłane pytania, które - jak zapewniono - zostały przekazane sędziemu. Dziennikarze portalu gk24.pl chcieli się dowiedzieć, czy Płóciennik nie wstydzi się wyroku, który IPN ocenia jako „represyjny” i czy nie widzi niczego niestosownego w tym, że zasiada do dziś w składzie Sądu Najwyższego.





Odpowiedzi nie otrzymali.