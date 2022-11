Liderzy pomocy Ukrainie spotkają się w Rzeszowie. Rusza szczyt W4UA

Za niespełna tydzień, w dniach 7-9 grudnia w Rzeszowie odbędzie się międzynarodowe spotkanie World for Ukraine Summit 2022. Celem szczytu W4UA (skrót od World for Ukraine) jest usprawnienie realnej pomocy dotkniętej wojną Ukrainie w trakcie konfliktu i po jego zakończeniu: wypracowanie rozwiązań humanitarnych, społecznych i gospodarczych na rzecz długoterminowej pomocy.

Na wydarzeniu pojawią się liderzy pomocy Ukrainie – przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele biznesu, mediów i think-tanków. TVP Info jest patronem medialnym wydarzenia.





Szczyt odbędzie się w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego Rzeszów-Jasionka.

Rzeszów, czyli „Miasto Ratownik”

– To bezprecedensowe wydarzenie objęło patronatem już dziewięć ministerstw, co najlepiej świadczy o jego wadze i skali. Ze strony polskiej są to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ze strony ukraińskiej: kluczowe resorty gospodarki spraw zagranicznych, zdrowia oraz gospodarki. Cieszymy się również patronatem Rady Europy, a także Inicjatywy Prezydenta Ukrainy UNITED24 oraz prezydentów Rzeszowa i Lwowa – podkreśla Kamil Szymański, prezes organizującej szczyt Fundacji World for Ukraine.

Lokalizacja spotkania nie jest przypadkowa – Rzeszów to kluczowy węzeł transportowy dla pomocy napływającej z całego świata na rzecz Ukrainy. To także stolica Podkarpacia otrzymała tytuł „Miasto-Ratownik” od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego.

Podrzeszowskie spotkanie ma być przestrzenią do trójstronnego dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy Ukrainą, Polską i światem w zakresie pomocy humanitarnej i gospodarczej, umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz rekonstrukcji gospodarki, zrujnowanej w wyniku rosyjskiej napaści.









Przy okrągłych stołach o Ukrainie

Wydarzenie kierowane jest do organizacji pozarządowych, sektora biznesu, samorządów oraz kręgów akademickich i think-tanków z Polski, Ukrainy i innych obszarów świata, które wspierają działania pomocowe na rzecz Ukrainy i Ukraińców.

Jak zaznaczają organizatorzy, dlatego kluczowe jest zapewnienie im wspólnej płaszczyzny do spotkań – stąd zaplanowane panele dyskusyjne oraz okrągłe stoły, promujące współdziałanie i wymianę doświadczeń.

Zaczęło się od słów Joego Bidena

– Pomysł na wydarzenie zrodził się po wizycie Joego Bidena, który w marcu odwiedził nasz obiekt. On wtedy powiedział te słynne słowa: „Musimy pomagać tym, którzy potrzebują pomocy”. To nas zainspirowało i stwierdziliśmy, że musimy działać – powiedział w TVP3 Rzeszów Bartosz Staniszewski, dyrektor komunikacji G2Arena.

Przyznaje, że potrzeby Ukraińców zmieniają się na bieżąco. – Nie możemy pozwolić, żeby świat zapomniał o tej potrzebie pomocy. Natura mediów i natura ludzka jest taka, że przyzwyczajamy się pewnych sytuacji i przechodzimy nad nimi do porządku dziennego, a sytuacja Ukraińców wcale się nie poprawiła – dodał.

teraz odtwarzane Bartosz Staniszewski - G2A Arena

Zobacz również: „To także zasługa Polski”. Wiceszef biura Zełenskiego o sukcesach na froncie