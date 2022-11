Ukraina w NATO? Sekretarz generalny postawił warunek

Warunkiem wstępnym ewentualnego wstąpienia Ukrainy do NATO jest jej zwycięstwo w wojnie – powiedział w Bukareszcie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. – Najpilniejszym wysiłkiem jest teraz zapewnić Ukrainie przetrwanie jako państwu suwerennemu i niepodległemu. By to osiągnąć, musimy zmobilizować jak najwięcej środków militarnych, ekonomicznych i finansowych. To właśnie robimy i na tym się skupiamy – zapewnił Stoltenberg.

– Uzgodniliśmy wśród członków NATO podtrzymanie pomocy udzielanej Kijowowi – dodał, podsumowując spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu.

Komentując przyłączenie się do NATO dwóch najnowszych członków, Macedonii Północnej i Czarnogóry, sekretarz generalny Sojuszu powiedział we wtorek, że „drzwi do NATO pozostają otwarte; Rosja nie ma w tej sprawie prawa veta”.

Stoltenberg wskazał, że „Putin doprowadził też do nadchodzącej akcesji Finlandii i Szwecji”, ale nie ma w tej sprawie prawa veta „i to samo dotyczy Ukrainy”.





Wsparcie dla państw zagrożonych przez Rosję

NATO będzie wspierać sąsiadów Rosji, którzy są zagrożeni przez agresywną politykę Kremla. Sojusz ogłosił to w czasie zakończonego w Bukareszcie spotkania ministrów spraw zagranicznych z krajów członkowskich. Chodzi przede wszystkim o Gruzję, Mołdawię oraz Bośnię i Hercegowinę. Ministrowie z tych krajów wzięli udział w spotkaniu w Rumunii.

Stoltenberg mówił w Bukareszcie, że wielu bliższych i dalszych sąsiadów Rosji musi mierzyć się z presją polityczną i ekonomiczną. Dlatego Zachód musi działać już teraz.



– Lekcja z Ukrainy jest taka, że trzeba działać już. Im bardziej będziemy teraz wspierać te kraje, które w różnym stopniu są pod presją Rosji, tym mniejsza szansa, że sprawy pójdą w złym kierunku, jak widzieliśmy to na Ukrainie na początku tego roku – dodał Jens Stoltenberg.



Na spotkaniu w Bukareszcie kraje członkowskie miały zaoferować kolejne formy wsparcia, choć szczegóły tych deklaracji nie są znane. Szef Sojuszu przypomniał, że Gruzji działa już centrum szkoleniowe NATO.

We wtorek ministrowie z krajów Sojuszu zadeklarowali dalsze wsparcie dla Ukrainy. Państwa NATO mają dostarczyć do Kijowa nowe dostawy broni, ale też sprzęt potrzebny do naprawy ukraińskiej infrastruktury energetycznej, niszczonej od tygodni przez rosyjskie bombardowania. Szczegóły tej pomocy nie są na razie znane.