Błaszczak podpowiada opozycji: Tak możecie odkupić swoje winy [WIDEO]

Opozycja wywołując awanturę w Sejmie próbuje zatrzeć te wszystkie winy, których dopuściła się, rządząc do 2015 roku – powiedział minister obrony narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak. Przypomniał, jak za rządów Platformy Obywatelskiej likwidowano jednostki wojskowe, „otwierając wschodnią Polskę Putinowi”. Zaznaczył, że teraz opozycja ma szansę „odkupić swoje winy”.

Na początku środowego posiedzenia Sejmu poseł KO Marcin Kierwiński złożył wniosek formalny o przerwę w obradach, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o informacje ministra obrony narodowej ws. propozycji przekazania Polsce przez Niemców zestawów Patriot.





Oskarżył wicepremiera o to, że Polska odrzuca przyjęcia systemów rakietowych od zachodnich sąsiadów. Wtórował mu szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, który stwierdził, że NATO i UE to dwa fundamenty polskiego bezpieczeństwa.

– Rozumiem, że awantura z waszej strony jest próbą zatarcia tych wszystkich win, kiedy rządziliście do 2015 r. To przecież wy osłabialiście Wojsko Polskie poprzez likwidację jednostek wojskowych. Prezydent Lech Kaczyński ostrzegał w 2008 roku przed odbudową imperium rosyjskiego, imperium Putina. A wy co robiliście? W 2011 r. likwidowaliście jednostki wojskowe, otwieraliście wschodnią Polskę Putinowi. To jest właśnie działanie na szkodę Polski – odpowiedział opozycji minister obrony.

Zaznaczył, że rząd PiS, odkąd w 2015 r. doszedł do władzy stawia na wzmacnianie Wojska Polskiego: „Organizujemy jednostki wojskowe, kupujemy broń. Dzięki temu, że powstała ustawa o obronie ojczyzny, dzięki temu, że przewodniczącym komitetu ds. bezpieczeństwa i obrony był premier Jarosław Kaczyński, stworzyliśmy ustawę, która daje nam fundament do tego, byśmy mogli realnie wzmacniać wojsko i obronność Rzeczypospolitej” – wyliczał.

– Ale możecie spróbować odkupić swoje winy. Jak? Zagłosujcie za zmianą konstytucji, by móc jeszcze większy budżet wydać na wzmocnienie Wojska Polskiego. Spróbujcie to zrobić – zaapelował Błaszczak.

Przypomnijmy – projekt ustawy o zmianie konstytucji, autorstwa posłów PiS, został złożony w Sejmie 7 kwietnia. W maju odbyło się jego pierwsze czytanie. Wówczas za odrzuceniem projektu opowiedzieli się posłowie: KO, Lewicy, Konfederacji, Polski 2050 i PPS.

Projekt zawiera zmianę art. 216 ust. 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

