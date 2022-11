Stadion Narodowy wyłączony z użytkowania. Przekazano szczegóły planu naprawczego

Na Stadionie Narodowym zaczyna się montaż bypassu, który zabezpieczy uszkodzony element konstrukcji dachu. Montaż potrwa od jednego do trzech tygodni – poinformowała rzeczniczka PGE Narodowego Małgorzata Bajer. Powoływany jest ponadto zespół ekspertów, który przygotuje plan naprawczy.

Stadion Narodowy z powodu wykrycia wady jednego ze stalowych łączników lin podtrzymujących iglicę jest zamknięty dla odwiedzających. Specjalny bypass, który ma zabezpieczyć i odciążyć uszkodzony element, został wyprodukowany przez włoską firmę Cimolai – wykonawcę konstrukcji dachu stadionu – i przywieziony w częściach z Włoch do Warszawy.

Rzeczniczka PGE Narodowego wyjaśniła, że na stadion dotarły ostatnie potrzebne elementy. Zaczyna się montaż bypassu. Potrwa od jednego do trzech tygodni.

Operator stadionu zwraca uwagę, że montaż to skomplikowany i wymagający proces. Bypass w sumie waży 6 ton, a jego największy pojedynczy element – 1,5 tony. Trzeba go zamontować na wysokości ok. 45 metrów licząc od poziomu płyty stadionu.

Plan zabezpieczenia uszkodzonego elementu bypassem 14 listopada przedstawił prezes operatora PGE Narodowego Włodzimierz Dola. Jak tłumaczył, sam bypass nie pozwoli na to, aby stadion od razu wrócił do funkcjonowania. Pozwoli natomiast głębiej przyjrzeć się usterce. Najwcześniej po montażu będzie można powiedzieć, do kiedy obiekt pozostanie zamknięty.

Badania, które zostały wykonane przed dwoma tygodniami, nie wykazały, aby wykryta wada się powiększała. Uszkodzenie jest dalej monitorowane. Kolejne badania specjalistyczne będą mogły zostać przeprowadzone po instalacji bypassu. Pozwolą one m.in. na analizę przyczyn powstania wady. Pobrany zostanie także fragment materiału do badań.

Operator stadionu poinformował też, że tworzony jest też zespół ekspertów, w skład którego wchodzą polscy i zagraniczni naukowcy i praktycy. – Głównym zadaniem tego zespołu jest wskazanie przyczyny oraz rekomendacja środków zaradczych, czyli planu naprawczego – wyjaśnił.

O wyłączeniu Stadionu Narodowego z użytkowania poinformowano 11 listopada. Wada jednego z elementów konstrukcji dachu została wykryta w czasie corocznego przeglądu technicznego.