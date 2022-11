Media: Cristiano Ronaldo zmienia klub. Bajeczna oferta!

Jak informuje „Marca”, Cristiano Ronaldo dogadał się już z nowym klubem. Portugalczyk, który niedawno odszedł z Manchesteru United, jeszcze tej zimy trafi do saudyjskiego Al-Nassr. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy czterokrotny zdobywca Złotej Piłki ma zarobić gigantyczne pieniądze.

Ostatnie dni były dla Cristiano Ronaldo bardzo burzliwe. Tuż przed mundialem Portugalczyk udzielił Piersowi Morganowi głośnego wywiadu, w którym skrytykował poczynania władz i trenera Manchesteru United, otwarcie mówiąc, że jest w Anglii nieszczęśliwy.





Na reakcję nie trzeba było długo czekać: Czerwone Diabły szybko dogadały się z jedną ze swoich legend i niedługo potem poinformowały, że doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron.



37-latka natychmiast łączono z kilkoma wielkimi klubami: „A Bola” pisała o zainteresowaniu PSG, niemieckie media sugerowały, że Ronaldo mógłby wypełnić lukę w ataku Bayernu, zastanawiano się nad zespołami z Hiszpanii czy „rodzinnym” Sportingiem, w którym zaczynał wielką karierę. Wszystko wskazuje jednak na to, że Portugalczyk obierze zupełnie inny kierunek.



Jak informują dziennikarze „Marki”: Portugalczyk zaakceptował już ofertę władz Al-Nassr. To potwierdzenie wcześniejszych doniesień Bena Jacobsa z CBS Sports. Na Ronaldo ma czekać ponad 200 mln euro za trzy lata.





„Jest bardzo zdeterminowany. Obniżenie wartości sportowej zrekompensuje sobie z nawiązką kwestiami ekonomicznymi. Nikt z Europy ani z MLS nie mógłby się nawet zbliżyć do tego, co oferują mu Saudyjczycy. Nie miał wyjścia” – czytamy na łamach hiszpańskiego dziennika.



Al-Nassr to wicelider ligi saudyjskiej. Trenerem jest Hiszpan Rudi Garcia, a w składzie występują m.in. David Ospina czy Vincent Aboubakar.