Norwegia kupuje polskie Pioruny. Podpisano kontrakt

Norweskie Siły Zbrojne będą wyposażone w systemy rakietowe Piorun produkowane przez Mesko ze Skarżyska-Kamiennej. Umowa w tej sprawie została podpisana we wtorek w Oslo – poinformowała w komunikacie spółka będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

W ramach wartego kilkadziesiąt milionów euro kontraktu Mesko dostarczy kilkaset rakiet Piorun oraz zestawy startowe. Umowę w tej sprawie podpisał we wtorek w Oslo wiceprezes spółki Przemysław Kowalczuk.

„Nie powiedzieli ostatniego słowa”

„Umowa jest wynikiem postępowania prowadzonego w trybie otwartym, w którym konkurowaliśmy z europejskimi i amerykańskimi dostawcami tej klasy uzbrojenia. Praca wykonana przez ostatni rok przez Polską Grupę Zbrojeniową sprawiła, że nasza oferta okazała się znacznie lepsza, niż naszych konkurentów i wygraliśmy przetarg” – zaznacza Kowalczuk cytowany w komunikacie.

Jak dodał, firma „oczywiście nie powiedziała ostatniego słowa”. „Jest to nasz przystanek w ekspansji na rynki zewnętrzne. Na tym opiera się nasza strategia dla tej grupy produktów. W dość krótkim czasie skutecznie dostosowaliśmy naszą ofertę do specyficznych wymagań norweskiego klienta, co udowadnia naszą elastyczność zarówno biznesową, jak i technologiczną” – zaznaczył.

Wiceprezes Mesko dodaje, że umowa z Norwegią nie jest ostatnią, której można spodziewać się w nieodległym czasie.

W komunikacie podkreślono, że Mesko prowadzi od lat szeroką współpracę z norweską firmą Nammo w zakresie amunicji średniego kalibru, ale obecnie podpisana umowa jest pierwszą na dostawy tego typu uzbrojenia dla Sił Zbrojnych Norwegii.

Pioruny z Polski coraz popularniejsze na świecie





Mesko wskazuje też, że Norwegia jest kolejnym – po Estonii oraz Stanach Zjednoczonych – krajem, który zdecydował się na zakupów Piorunów.

Zestawy Piorun przeznaczone są do zwalczania nisko lecących statków powietrznych (samoloty, śmigłowce, drony).

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy PIORUN (fot. PAP Infografika)

