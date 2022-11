Silne trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne także w Atenach

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2 nawiedziło środkową Grecję. Jak informują miejscowe media, wstrząsy były odczuwalne w Atenach. Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych czy większych zniszczeniach.

Według Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego, epicentrum znajdowało się w odległości około 60 kilometrów na północny-wschód od Aten, na głębokości wstępnie ocenianej na 2 kilometry.





Greccy specjaliści w rozmowie z portalem Kathimerini.gr twierdzą, że na razie nie wiadomo, czy były to główne wstrząsy, czy należy się spodziewać następnych. Zalecają, by uważać na starsze budynki.





Być może jest to kolejna sekwencja wstrząsów, które zarejestrowano we wtorek około godziny 7 rano u wybrzeży Evii, były one również odczuwalne w Attyce. Epicentrum porannego trzęsienia ziemi znajdowało się na obszarze morskim.





