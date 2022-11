„Nie tak bardzo vamos”. Morawiecki i lider hiszpańskiej Vox dyskutowali o mundialu [WIDEO]

Piłkarskie emocje udzielają się także politykom. O trwającym mundialu w Katarze dyskutowali premier Mateusz Morawiecki i lider hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal. Obaj „spierali się”, która z drużyn ma większe szanse, gdyby trafiły na siebie w turniejowej drabince. „Polska gola, aż do czasu starcia z Hiszpanią w finale. Ale pozostaniemy przyjaciółmi” – podsumował Hiszpan.

Premier Morawiecki z liderem partii Vox spotkał się we wtorek. „Podczas dzisiejszej rozmowy nie mogło zabraknąć wątków piłkarskich” – zaznaczył szef rządu w mediach społecznościowych. Do wpisu szef polskiego rządu dołączył nagranie, na którym przypomniał, że Polska i Hiszpania są liderami w swoich grupach po dwóch kolejkach fazy grupowej Mistrzostw Świata w Katarze.

– Bardzo mocno życzę Hiszpanii i Polsce, żeby się spotkały w jakimś momencie. Ale jestem przekonany, że nasza bardzo dobra defensywa i kontrataki z Robertem Lewandowskim będą nie do pokonania. „Vamos Hiszpania”, ale nie tak bardzo mocno vamos, żeby pokonać Polskę. Liczę na to, że się spotkamy, ale że my przejdziemy dalej – powiedział Morawiecki.









Abascal podkreślił, że to prawdziwa przyjemność „dzielić pozycję lidera z tak ważnym krajem jak Polska”. – Tak bardzo kochamy w Hiszpanii Polskę, że będziemy jej kibicować aż do samego finału. Polska gola, aż do czasu starcia z Hiszpanią w finale. Ale pozostaniemy przyjaciółmi – dodał lider hiszpańskiej partii.

Polska spotka się z Hiszpanią na mundialu w Katarze?

Z drabinki turnieju wynika, że jeśli obie reprezentacje przejdą do fazy pucharowej, mogą spotkać się – w zależności od miejsca, z którego wyjdą z grupy – w półfinale, finale lub w meczu o trzecie miejsce.

