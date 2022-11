Morozowski w TVN: Wszyscy myliliśmy się w sprawie Rosji [WIDEO]

– Wszyscy, ja też się myliłem i do lutego uważałem, że Rosja jest jak każdy inny kraj – powiedział Andrzej Morozowski w TVN. Wypowiedź dziennikarza byłaby logiczna tylko pod jednym warunkiem – gdyby agresywna polityka Rosji sprzed drugiej inwazji na Ukrainę nie miała krytyków. Tymczasem wielu europejskich przywódców przyznaje, że ostrzeżenia przed nią płynęły z Polski.

W swoim programie „Tak jest” emitowanym w TVN24 Morozowski wyjaśniał, że wcześniej - a zatem wtedy, kiedy Rosja napadała na Gruzję i na Ukrainę, dokonując zaboru Krymu przy pomocy „separatystów” w Donbasie – działania Kremla wydawały mu się analogiczne do takich operacji jak np. amerykańska Just Cause w Panamie, na przełomie 1989 i 1990 r.





Wielu internautów w komentarzach zauważyło, że nie wszyscy się mylili.









Podobny tweet opublikował były szef MON Romuald Szeremietiew. Szef portalu tvp.info przypomniał materiał wyemitowany w 2010 r. w Wiadomościach TVP. Redaktorem prowadzącym był wówczas Piotr Kraśko, od 2016 r. związany z TVN.









W materiale relacjonowano reakcje na artykuł Jarosława Kaczyńskiego, w którym prezes PiS przestrzegał przed neoimperialną polityką Rosji – i brakiem odpowiedzi na nią ze strony Zachodu.

Zapowiadając materiał Piotr Kraśko przywołał wypowiedź Sławomira Nowaka, wówczas sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta (prezydentem był Bronisław Komorowski). Nowak uznał artykuł Kaczyńskiego za „sprzeczny z polską racją stanu”.

„Nie doszło do instalacji elementów projektu tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. Za to pojawia się coraz więcej sygnałów, że maleje zaangażowanie Ameryki w Europie. To źle dla obu stron. Niestety, sytuacja ta ma miejsce, podczas gdy neoimperialna polityka zagraniczna Moskwy nie budzi kontrreakcji ze strony największych politycznych rozgrywających w Europie i Ameryce. Zacieśnianie bilateralnej współpracy największych państw europejskich z Rosją, podyktowane względami ekonomicznymi, niesie ze sobą poważne konsekwencje polityczne i zmniejsza znaczenie Unii Europejskiej” – ostrzegał Kaczyński.

W „Wiadomościach” zacytowano tylko drugą część tego fragmentu. Jako komentarza użyto wypowiedzi ówczesnego szefa dyplomacji, Radosława Sikorskiego, który zasugerował, że Jarosław Kaczyński ostrzegając przed tymi zagrożeniami był „na proszkach”.

