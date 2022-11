Prezydent w rocznicę powstania listopadowego: Wiemy, co to znaczy „ruski mir” [WIDEO]

– Za naszą granicą państwo, które wtedy, w 1830 r., było zaborcą – Rosja – dzisiaj próbuje podporządkować sobie wolną Ukrainę. Próbuje dokonać zaboru – znów zaboru – odebrania wolności, przymuszenia ludzi do pracy na swoją rzecz. Do życia w czymś, co Rosjanie nazwali sobie ruskim mirem, a co u nas wywołuje dreszcz gniewu na karku. Życzę wam, żebyście nigdy nie musieli stanąć do obrony Rzeczypospolitej – mówił do polskich generałów i oficerów prezydent Andrzej Duda w Dniu Podchorążego, który jest obchodzony w rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Szef państwa i zwierzchnik sił zbrojnych wręczył dziś nominacje generalskie.

– My i wszystkie narody Europy Środkowej wiemy znakomicie, co to znaczy „ruski mir” i wiemy, że pod tym słowem dla nas nie kryje się nic dobrego. Wiemy, że ono oznacza niewolę, brak wolności, bardzo często więzienie, cierpienie i śmierć, bo takie doświadczenia wynieśliśmy z naszej historii – przypominał prezydent.

Andrzej Duda wskazał, że jako Polacy „patrzymy w zupełnie inną stronę, jesteśmy częścią Zachodu, cywilizacji wolności, demokracji, moralności i etosu”. – Byliśmy nią, jesteśmy nią od ponad 1050 lat, od kiedy jesteśmy państwem chrześcijańskim przynależącym do wspólnoty Zachodu. Jesteśmy gotowi bronić się przed sowieckim – czy rosyjskim – ciemiężcą. To jest właśnie jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi od stuleci przed polskim żołnierzem i tym, kto jest za niego odpowiedzialnym, czyli przed polskim oficerem – podkreślił zwierzchnik Sił Zbrojnych podczas uroczystości związanych ze 192. rocznicą wybuchu powstania listopadowego przeciwko rosyjskiemu imperium .

Tego dnia obchodzony jest Dzień Podchorążego, ustanowiony na pamiątkę wydarzeń z 29 na 30 listopada 1830 roku, kiedy grupa słuchaczy Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą ppor. Piotra Wysockiego zaatakowała Belweder, rezydencję wielkiego księcia Konstantego, rosyjskiego dowódcy polskiej armii. Podczas rocznicowego apelu na dziedzińcu Belwederu prezydent wręczył nominacje generalskie dwóm oficerom Wojska Polskiego.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali: rektor-komendant Akademii Wojsk Lądowych płk Piotr Płonka oraz rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk Przemysław Wachulak.

Przemawiając po wręczeniu nominacji Andrzej Duda podkreślał, że w ciągu ostatnich dwóch lat przed polskim żołnierzem i oficerem pojawiły się wyzwania, jakich od dawna nie było. – Braliście udział w kontyngentach, służyliście poza granicami Rzeczypospolitej, nieśliście bezpieczeństwo i wolność innym. Ale dzisiaj wielu z was strzegło i strzeże także polskiej granicy. Także codziennego bezpieczeństwa naszego nieba w skali, w jakiej do tej pory w ciągu ostatnich dziesięcioleci nie miało to miejsca – wskazywał.

Zdaniem prezydenta „wielkie zadanie dopiero przed nami” – Plan rozbudowy polskich Sił Zbrojnych, wszystkie wyzwania trwającej modernizacji, ale przede wszystkim zwiększenia liczebności polskiego wojska, to coś, co cały czas się dzieje i będzie przyspieszać – mówił zwierzchnik polskiej armii. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że sprostanie tym wyzwaniom wymaga od kadry oficerskiej odpowiedniego przygotowania moralno-etycznego i merytorycznego.





– Wierzę, że podołacie wszystkim tym zadaniom. Że wasza służba będzie nawiązaniem do najlepszych lat i najlepszej sławy rycerskiej i wojskowej Rzeczypospolitej. Życzę wam, żebyście realizowali służbę takiej jakości, aby każdy potencjalny przeciwnik obawiał się zaatakować Polskę mając świadomość, że spotka się z niezłomnym, świetnie przygotowanym, gotowym na wszystko polskim żołnierzem. Życzę wam, żebyście nigdy nie musieli stanąć do obrony Rzeczypospolitej – mówił prezydent.

W apelu wziął także udział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Minister obrony podkreślał, że w takim uroczystym dniu mógł wręczyć nagrody podchorążym, ale też studentom i licealiście, którzy wyróżnili się w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.





– To bardzo symboliczne wydarzenie, bo tak jak mówił pan prezydent, Dzień Podchorążego nawiązuje do postawy patriotycznej, wykazanej przez podchorążych w 1830 roku, postawy, która stanowi wzór dla dzisiejszych oficerów Wojska Polskiego – powiedział.





Jak mówił, oprócz tego, że uczelnie wojskowe kształtują postawy patriotyczne, dają także studentom cywilnym i wojskowym szansę rozwoju wiedzy i możliwości prowadzenia badań naukowych. Dodał, że konkursy mają pobudzać ambicję przyszłych oficerów polskiego wojska. Mówił, że do konkursu zakwalifikowane zostały 23 projekty, a zwycięzcy zostali nagrodzeni. Jak podkreślił, życzył studentom, by wstąpili do Wojska Polskiego, ponieważ - jego zdaniem - jest to najlepsza droga, by służyć ojczyźnie.





Błaszczak zachęcał tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, co do swojej przyszłości, by związali ją z wojskiem.