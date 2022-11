Ciężarna kobieta z córeczką zginęły na poboczu drogi. Sąd utrzymał wyrok

Bielski sąd okręgowy utrzymał we wtorek w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, który skazał Krzysztofa S. na 2,5 roku więzienia za doprowadzenie do wypadku drogowego, w którym dwa lata temu zginęła kobieta w ciąży i jej 3-letnia córka.

Na sali rozpraw we wtorek nie było oskarżonego.





W pierwszej instancji, przed sądem rejonowym w Żywcu, Krzysztof S. został uznany za winnego doprowadzenia do wypadku i skazany na 2,5 roku więzienia, a także m.in. zapłacenie po 30 tys. zł nawiązek dla dwojga bliskich ofiar. Od wyroku odwołały się obie strony. Prokurator domagał się podwyższenia wyroku do sześciu lat, a mąż i ojciec ofiar – do ośmiu lat. Obrona domagała się uniewinnienia.





Wypadek wydarzył się 22 października 2020 r. we wsi Gilowice na Żywiecczyźnie. 69-letni wówczas Krzysztof S., prowadząc hyundaia, jechał do pracy. Miał prywatną praktykę lekarską. Nagle stracił panowanie nad autem, zjechał do przydrożnego rowu, a następnie otarł się o drzewo, po czym potrącił stojące przy drodze kobietę w ciąży oraz jej trzyletnia córkę. 36-latka zginęła na miejscu. Trzylatka zmarła w szpitalu. Śmierć poniosło nienarodzone dziecko.