Tylko do jutra można skorzystać z obniżonej taryfy za prąd [WIDEO]

30 listopada to ważna data dla małych i średnich firm, samorządów i podmiotów samorządowych i innych. W tym dniu mija termin na złożenie wniosku, aby skorzystać z obniżonej taryfy za energię w kwocie 785 zł za MWh. Jak przypomina minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, rozwiązanie działa także wstecz.

Jak zaznacza szefowa resortu klimatu, tylko do końca listopada małe i średnie firmy, samorządy, podmioty samorządowe, podmioty świadczące działalność wrażliwą, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, kościoły i wszelkie podmioty korzystające ze specjalnych rozwiązań w sprawie energii (czyli z taryfy za prąd na poziomie 785 zł za MWh) mogą skorzystać ze specjalnego wsparcia w ramach obniżonej taryfy.

Stawka zamrożona pierwszego dnia wojny

Dodała, że to rozwiązanie działa wstecz, a więc dotyczy nie tylko przyszłych rachunków za energię elektryczną.

– Jeśli ktoś od 24 lutego zapłacił za energię więcej niż te 785 zł, to trzeba pamiętać, że rozwiązanie to nie działa wyłącznie do przodu, działa także wstecz, a więc będzie wyrównanie do tej stawki, która została zamrożona od 1. dnia wojny – powiedziała Anna Moskwa.

Ceny energii zostały zamrożone na mocy ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Wprowadza ona mechanizm maksymalnych cen energii, który ma chronić uprawnionych odbiorców przed drastycznym wzrostem cen prądu.

Jakie są maksymalne ceny za prąd dla gospodarstw domowych

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh.

