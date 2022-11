Lider VOX: Polska jest przykładem obrony suwerenności i granic europejskich

Polska jest przykładem obrony wolności, suwerenności oraz zabezpieczania granic europejskich – ocenił przewodniczący hiszpańskiej partii VOX Santiago Abascal, który w poniedziałek spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Abascal udał się tego samego dnia na granicę polsko-białoruską. Według niego polski rząd stawia czoła „stopniowej inwazji”, której celem jest Europa. Hiszpański polityk udzielił też wywiadu TVP Info.

W poniedziałek przebywający z wizytą w Polsce lider partii Vox spotkał się w Warszawie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak informował sekretarz ds. międzynarodowych PiS Radosław Fogiel, głównymi tematami rozmowy była współpraca na forum PE, a także kwestia nielegalnej migracji, ochrony granic i agresja Rosji na Ukrainę.

Wieczorem hiszpański polityk był gościem TVP Info, gdzie pytany był m.in. o relacje europejskich partii konserwatywnych po ataku Rosji na Ukrainę. Santiago Abascal przypomniał, że jeszcze przed wybuchem wojny, „gdy już było widać na horyzoncie rosyjską agresję udało się osiągnąć podpisanie – przez różne frakcje konserwatywne Parlamentu Europejskiego – manifestu”, który miał na celu sprzeciwienie się agresji Rosji.

Czytaj także: Hiszpańska partia VOX potępiła atak Rosji





– Nie upłynęło tak wiele czasu. Nasze relacje były dobre, ale konsekwencje nie tylko dla narodu ukraińskiego, ale dla społeczeństw, które są blisko tego konfliktu były i są znaczące, np. w polityce energetycznej – powiedział hiszpański polityk, wskazując, że „to zmieniło prawdopodobnie trochę priorytety pomiędzy naszymi grupami”. – Nie pracujemy obecnie w celu stworzenia jednej dużej grupy, co wcześniej było naszym priorytetem, było to na stole. Dziś interesują nas raczej kwestie wewnętrzne. Były też pewne tarcia pomiędzy naszymi grupami – mówił.

– Jeśli chodzi zwłaszcza o odpowiedź wobec Rosji, jeśli chodzi o sankcje, wiemy, że dotknęły one Grupę Wyszehradzką, ale z satysfakcją obserwujemy jej jedność i stanowczość w obronie suwerenności narodów europejskich wobec szantaży płynących ze strony brukselskich biurokratów – ocenił.

Wsparcie dla Ukrainy

Podczas wywiadu na antenie TVP Info zwrócono uwagę, że nowo wybrany centroprawicowy rząd Georgii Meloni we Włoszech wspiera Ukrainę. Abascal został zapytany, jakie jest stanowisko partii VOX w tym zakresie.

– Nie ma tu żadnej różnicy między nami a Giorgią Meloni. W sposób jasny i oczywisty opowiadamy się przeciwko agresji rosyjskiej i za wspieraniem narodu ukraińskiego. Różnimy się prawdopodobnie w interpretacjach. Te interpretacje zależą od kwestii gospodarczych, ekonomicznych na linii z Rosją i dotyczą sankcji, ale sądzę, że potępianie rosyjskiej agresji jest zupełnie jednogłośne wśród naszej grupy i partii – mówił przewodniczący partii VOX.

Jak zauważył, „nie wszystkie państwa, nie wszystkie narody funkcjonują w tym samym kontekście”. – Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której częścią jest partia VOX opowiada się całkowicie przeciwko agresji rosyjskiej, agresji Putina od samego początku tej wojny – podkreślił.

Zwrócił też uwagę, że Władimir Putin „poczuł się w mocy, by przeprowadzić tę agresję”. – Sądzimy, że zależność energetyczna Europy od Rosji jest jednym z czynników. Sądzimy, że na przykład Niemcy, które demonizują energię jądrową i zależą energetycznie od Rosji, umożliwiły częściowo taką agresję, a w Europie rozpleniła się ta demonizacja energii jądrowej, co dziś ma poważne konsekwencje – przekonywał.

Polska broni granic przed migrantami z Białorusi

Przewodniczący partii VOX pytany był też m.in. o zaporę budowaną obecnie na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. – Hiszpania może uczyć się od Polski, bo to w Polsce rząd broni swoich granic. Chcemy zobaczyć tę infrastrukturę, zobaczyć, jak wygląda tu, ale istotniejsze od infrastruktury są zmiany mentalne. Politycy europejscy oferują pomoc socjalną, różne obietnice dobrobytu dla imigrantów, to wszystko się nie spełni, a jednocześnie doprowadzi do zubożenia klasy średniej w Europie – ocenił.





Santiago Abascal wcześniej w poniedziałek udał się na granicę polsko-białoruską. „Granica Polski była zaatakowana przez tysiące nielegalnych imigrantów afrykańskich i arabskich, wysłanych przez sojuszników Putina z Białorusi” – napisał hiszpański polityk w mediach społecznościowych.





„Odwiedziliśmy tę granicę i sprawdziliśmy, jak działa polski rząd, by stawiać czoła stopniowej inwazji Europy” – dodał.

Odnosząc się do spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, poinformował, że pracują na rzecz „silnej Europy, która gwarantuje dobrobyt i bezpieczeństwo swoich mieszkańców”. „Polska jest przykładem obrony wolności, suwerenności oraz zabezpieczania granic europejskich” – ocenił przewodniczący partii VOX.

Polityka klimatyczna

Santiago Abascal, pytany w TVP Info o opinię ws. polityki klimatycznej, zaznaczył, że stanowisko jego formacji w tej sprawie „to całkowity sprzeciw”. – Europa popełnia dziś (...) samobójstwo przez kwoty emisji dwutlenku węgla. (...) A wiemy też, że te programy redukcji emisji mają żaden efekt wobec całej planety, bo Chiny i Indie swoje emisje tylko zwiększają, zamieniamy się w podmioty zależne od nich – powiedział.

Zobacz także: Przewodniczący partii VOX wyraził solidarność z Polską w związku z atakami na granicy

Jego zdaniem „kryzys energetyczny (...) to bardzo dobry powód, by przestać płacić podatki związane z emisję CO2”. – To bardzo dotyka naszej gospodarki. Dziś wiemy, że ograniczenie emisji dwutlenku węgla w Europie nie ma żadnego wpływu na resztę planety – przekonywał.