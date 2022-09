Rosja zawetowała rezolucję RB ONZ potępiającą próbę aneksji terytorium Ukrainy

Rosja zawetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji potępiającej ten kraj za próbę aneksji terytorium Ukrainy. Projekt zgłoszony przez USA i Albanię poparło 10 państw, a Chiny, Brazylia, Indie i Gabon wstrzymały się od głosu. Rosyjskie weto zdecydowało o odrzuceniu projektu.

WOJNA NA UKRAINIE





Za potępieniem działań Rosji opowiedział się sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, według którego pseudoreferenda przeprowadzone przez Rosję na terenach Ukrainy nie mają mocy prawnej.



Nowy mechanizm wprowadzony w tym roku spowoduje, że projekt rezolucji zostanie teraz skierowany pod obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sekretarz stanu USA Antony Blinken zaznaczył, jeśli Rosja zablokuje rezolucję na Radzie Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne będzie musiało „pokazać Putinowi, że granic nie można przesuwać siłą”.





W piątek Władimir Putin ogłosił włączenie okupowanych terenów na wschodzie Ukrainy do Rosji. Decyzja to skutek pseudoreferendów przeprowadzonych na okupowanych ukraińskich terytoriach. Rozpoczęły się 23 września w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. Głosowania prowadzone były pod przymusem komisji wyborczej i rosyjskiej armii trwały do 27 września.





#wieszwiecej Polub nas