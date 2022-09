Rosjanie uciekają z kraju. W niemieckich ambasadach rośnie liczba wniosków o wizę

Niemieckie ambasady w Armenii, Kazachstanie, Gruzji, Azerbejdżanie i na Białorusi odnotowały od czasu rosyjskiej mobilizacji gwałtowny wzrost liczby wniosków wizowych od obywateli Rosji, którzy chcą uniknąć poboru – podaje w piątek portal tygodnika „Spiegel”.

Do niemieckich przedstawicielstw w Erywaniu, Astanie, Tbilisi, Baku i Mińsku wpłynęły od 21 września 2022 roku tysiące wniosków o zezwolenie na wjazd do Niemiec – poinformowało tygodnik Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak też przekazano, „nie jest już możliwe rejestrowanie i rozpatrywanie wniosków w wyznaczonych terminach, a z tego powodu nie ma dokładnych danych dotyczących liczby wniosków”.

„Der Spiegel” podał też, że „wnioskodawcy kontaktują się z niemieckimi placówkami za granicą telefonicznie i mailowo, ale coraz częściej udają się też osobiście”. Nie jest już jednak możliwe umówienie terminu przesłuchania ws. wizy.

O ile w ostatnim czasie ambasada Niemiec w Tbilisi rejestrowała miesięcznie od 10 do 20 wniosków od rosyjskich obywateli, to od dnia mobilizacji do połowy tego tygodnia było już ponad 300 zapytań Rosjan chcących wyjechać do Niemiec – podał niemiecki tygodnik.

Niemiecki resort rozważa obecnie zwiększenie liczby pracowników w tych pięciu miastach. W sumie od czasu mobilizacji do krajów sąsiednich przedostało się ponad 200 tys. Rosjan – do samego Kazachstanu około 100 tys. – przekazuje „Spiegel”.





