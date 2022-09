To prawie pewne. Podsumowali ustalenia nt. wycieków z Nord Stream

Wszystkie dostępne obecnie informacje wskazują, że wycieki z gazociągów Nord Stream to akt sabotażu. Nie można wykluczyć, że mamy do czynienia z atakiem na europejską infrastrukturę energetyczną – podkreślili we wspólnym oświadczeniu ministrowie obrony Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Islandii.

„To próba destabilizacji i tak już napiętej sytuacji bezpieczeństwa” – dodano w opublikowanym w piątek na stronie norweskiego rządu stanowisku.

Przedstawiciele rządów Norwegii, Finlandii, Islandii zapewnili władze Danii oraz Szwecji o gotowości wsparcia dochodzenia mającego wyjaśnić incydent na Morzu Bałtyckim. Kopenhaga i Sztokholm rozpoczęły oddzielne śledztwa w tej sprawie.

Ponadto, w następstwie wydarzeń na Bałtyku Norweskie Siły Zbrojne zwiększyły obecność na wodach morskich i w okolicach instalacji naftowych i gazowych – poinformowało Ministerstwo Obrony Norwegii.





Wsparcie krajów nordyckich dla Ukrainy





W oświadczeniu ministrowie obrony podkreślili swoją determinację w dalszym wspieraniu Ukrainy. „Nie uznajemy nielegalnych referendów czy aneksji” – napisali, odnosząc się do piątkowego wystąpienia Władimira Putina ogłaszającego włączenie do Rosji terenów północno-wschodniej Ukrainy.

Oświadczenie wydano po przeprowadzonej w piątek telekonferencji ministrów.









Podobnie norweski rząd na swojej stronie internetowej zapewnił, że będzie wspierać Ukrainę. „Norwegia będzie kontynuować swoje polityczne, gospodarcze i wojskowe wsparcie dla Ukrainy w ścisłej współpracy z państwami sojuszniczymi. Dziś rząd ogłosił, że z dodatkowych dziesięciu miliardów na wsparcie Ukrainy w 2022 i 2023 roku miliard trafi na pomoc humanitarną, miliard na wsparcie operacji państwa ukraińskiego, dwa miliardy na zakup gazu na zimę i trzy dodatkowe miliardy na pomoc wojskową” – napisano w komunikacie.