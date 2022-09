Stoltenberg na pytanie o Ukrainę: Każdy demokratyczny kraj ma prawo dołączyć do NATO

To największa próba aneksji terytorium na kontynencie europejskim od zakończenia II wojny światowej – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który zaznaczył, że „sojusznicy z NATO jej nie uznają”. Na pytanie o decyzję prezydenta Zełenskiego, który ogłosił, że złożył wniosek o przyjęcie Ukrainy do Sojuszu w trybie przyspieszonym, Stoltenberg powiedział, że każdy demokratyczny kraj ma prawo dołączyć do jego struktur.

Stoltenberg podkreślił,że „działania Rosji pokazują słabość i to, że wojna nie idzie według planu. Jeśli Rosja przestanie walczyć, to nastąpi pokój”. Nazwał ostatnie wydarzenia „najpoważniejszą eskalacją od początku wojny”





„Putin poniósł całkowitą klęskę, jeśli chodzi o swoje strategiczne cele” - dodał szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powiedział też, że NATO nie jest stroną konfliktu, ale wspiera Ukrainie w jej prawie do obrony swojego terytorium.





Sekretarz generalny NATO powiedział, że każdy demokratyczny kraj ma prawo dołączyć do Sojuszu. Podkreślił, że decyzję o przyjęciu jakiegoś państwa podejmują sojusznicy jednomyślnie. W ten sposób Jens Stoltenberg odpowiedział na pytanie o decyzję prezydenta Zełenskiego, który ogłosił, że złożył wniosek o przyjęcie Ukrainy do Sojuszu w trybie przyspieszonym.