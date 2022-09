USA reagują na grabież ukraińskiego terytorium. Sankcje na setki podmiotów i oficjeli

Administracja USA ogłosiła w piątek nałożenie sankcji na łącznie ponad 1000 osób i podmiotów z Rosji, w tym szefową banku centralnego oraz rodziny m.in. ministra obrony Siergieja Szojgu i byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Dodatkowo formalnie ostrzeżono państwa trzecie i podmioty wspierające Rosję o narażaniu się na objęcie restrykcjami.

Jak ogłosił amerykański resort finansów, nowe sankcje obejmują 14 podmiotów związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym i sieć firm próbujących ominąć zakaz importu technologii (w tym jedną chińską i jedną z Armenii), szefową Banku Centralnego Rosji Elwirę Nabiullinę i jej zastępczynię, wicepremiera Aleksandra Nowaka i 278 deputowanych do Dumy Państwowej, izby niższej parlamentu. – Departament Skarbu i rząd USA podejmują dziś szeroko zakrojone działania, by dodatkowo osłabić już i tak zdegradowany kompleks wojskowo-przemysłowy Rosji i podważyć jego zdolność do prowadzenia tej nielegalnej wojny – powiedziała szefowa ministerstwa Janet Yellen.





Dodatkowo restrykcje nałożono na członków rodzin prominentnych przedstawicieli kremlowskich elit, w tym żony i dzieci: ministra obrony Siergieja Szojgu, premiera Michaiła Miszustina, byłego prezydenta i premiera, a obecnie zastępcę szefa Rady Bezpieczeństwa FR Dmitrija Miedwiediewa oraz dowódcę Gwardii Narodowej (Rosgwardii), a w przeszłości szefa ochrony Putina, Wiktora Zołotowa. Departament Stanu ogłosił z kolei zakaz wizowy dla 910 osób, w tym rosyjskich żołnierzy, białoruskich urzędników i członków marionetkowych władz na okupowanej Ukrainie.





Jednocześnie resorty finansów i handlu zapowiedziały, że w zgodzie z działaniami podjętymi m.in. przez UE, zamierzają „bardziej agresywnie korzystać ze swoich uprawnień”, by nakładać restrykcje na podmioty z państw trzecich, które wspierają Rosję w jej wysiłkach, by legitymizować próbę aneksji części Ukrainy, rozwijać jej przemysł zbrojeniowy i omijać sankcje.





„Zbiorowo te działania jasno pokazują, że Stany Zjednoczone oraz ich partnerzy i sojusznicy będą pociągać do odpowiedzialności podmioty na całym świecie za próby podważenia naszych sankcji lub wspierania wrogiej działalności Rosji” – napisano w komunikacie.