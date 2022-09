Jan P. znowu skazany. W obronie polityka PO zniesławił dziennikarza

Jan P. z hejterskiego portalu wiesci24 został skazany za zniesławienie dziennikarza Telewizji Polskiej Cezarego Gmyza. „Oszczerca został skazany na prace społecznie użyteczne, wpłacenie nawiązki na Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów i przez rok będzie musiał na swoim profilu utrzymywać sentencję wyroku w formie przypiętego tweeta” – poinformował Gmyz. Jan P. nie ma ostatnio dobrej passy. Kilka dni temu został uznany winnym za pomówienie weterana misji w Iraku i Afganistanie.

W 2019 roku Stanisław Gawłowski z PO, oskarżony w aferze korupcyjnej, zamieścił na Twitterze grafikę, na której PiS został porównany do kleszcza. Gawłowski krytykowany był za to przez dziennikarzy, m.in. przez Cezarego Gmyza, który przypomniał, że takiej samej retoryki używali Niemcy wobec Żydów.





Zamieszczoną przez Gawłowskiego grafikę skrytykowali też internauci, którzy zwracają uwagę, że powiązanie przeciwnika z insektami nasuwa skojarzenia z antysemickimi plakatami propagandowymi powstałymi w III Rzeszy.





Radosław Sikorski, polityk PO o którym od kilku dni huczą media w Rosji i USA, a za nim lewicowy Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oskarżyli o szerzenie nazistowskiej propagandy dziennikarza TVP. Z kolei Jan P. ocenił, że Gmyz kolportuje antysemickie treści.





Co na to Gmyz? „Tym razem nie będę się obcyndalał. Składam zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa zniesławienia przez Jana P., Radosława Sikorskiego i Ośrodek Monitorowania” – napisał później na Twitterze korespondent Telewizji Polskiej.

Teraz Gmyz przekazał, że sąd skazał Jana P. za zniesławienie dziennikarza.

Miało się tak stać, gdy ten zwrócił uwagę, że „Gawłowski zamieścił skierowany przeciw PiS tweet identyczny w stylistce jak osławiony plakat »Żydzi, wszy, tyfus plamisty«”.





„Nikt nie będzie mnie nazywał antysemitą bezkarnie” – podkreślił Gmyz.





Dodał, że naczelny hejterskiego portalu wiesci24 „został skazany na prace społecznie użyteczne, wpłacenie nawiązki na Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, przez rok będzie musiał też na swoim profilu utrzymywać sentencję wyroku w formie przypiętego tweeta”.





Do sprawy odniósł się w sieci również Jan P..





„Właśnie sąd mnie skazał karnie na ograniczenie wolności (2 miesiące po 20 godzin prac) za nazwanie wrzucenia antysemickiego plakatu »Żydzi, wszy« przez Cezarego Gmyza z podpisem »z dedykacją dla Gawłowskiego« kolportażem antysemickich treści” – stwierdził.





Dodał, że „ten absurdalny i haniebny dla polskich sądów wyrok wydała sędzia Joanna Dryll SSR Warszawa Woli”.