Rada Europejska: Decyzje Putina są nieważne

Członkowie Rady Europejskiej, w tym premier Mateusz Morawiecki, wydali oświadczenie w sprawie aneksji przez Rosję obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Wspólnota zdecydowanie odrzuca i jednoznacznie potępia bezprawne działania Rosji i uznaje je za nieważne. Członkowie Rady Europejskiej wezwali także inne państwa i organizacje międzynarodowe do jednoznacznego odrzucenia tej nielegalnej aneksji.

Jednocześnie UE wyraża zdecydowane poparcie dla Ukrainy i zapowiada podjęcie dalszych sankcji. Szef polskiego rządu od początku konfliktu angażuje się we wsparcie Ukrainy także na arenie międzynarodowej. „Polska jest zdeterminowana do dalszej współpracy w tym zakresie. Popieramy niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy” – czytamy na stronie KPRM.





Oświadczenie członków Rady Europejskiej





„Zdecydowanie odrzucamy i jednoznacznie potępiamy bezprawne zaanektowanie przez Rosję ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Poprzez celowe podważanie ładu międzynarodowego opartego na prawie i jawne łamanie podstawowych praw Ukrainy do niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej – podstawowych zasad zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych i w prawie międzynarodowym – Rosja naraża na szwank światowe bezpieczeństwo” – napisano w oświadczeniu.





Jak dodano członkowie RE „ nigdy nie uznają bezprawnych »referendów«, które Rosja sfabrykowała jako pretekst do dalszego naruszania niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, ani ich sfałszowanych i bezprawnych wyników”. „Nigdy nie uznamy tej bezprawnej aneksji. Decyzje te są nieważne i nie mogą wywoływać żadnych skutków prawnych. Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk to Ukraina. Apelujemy do wszystkich państw i organizacji międzynarodowych, aby jednoznacznie odrzuciły tę bezprawną aneksję” – napisano.





Zapewniono o solidarności Unii Europejskiej „w obliczu rosyjskiej wojny napastniczej i nowej eskalacji działań ze strony Moskwy”.





„Niezachwianie popieramy integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Ukraina korzysta z przysługującego jej uzasadnionego prawa do obrony przed rosyjską agresją, aby odzyskać pełną kontrolę nad swoim terytorium, i ma prawo wyzwolić okupowane terytoria leżące w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Groźby nuklearne ze strony Kremla, mobilizacja wojskowa oraz strategia fałszywego prezentowania terytorium Ukrainy jako terytorium Rosji, a także twierdzenia, że wojna jakoby toczy się teraz na terytorium Rosji, nie osłabią naszej determinacji” – napisali członkowie RE , którzy podkreślili, że jeszcze bardziej zwiększą presję na Rosję, „aby zaprzestała swojej wojny napastniczej. Powtarzamy, że Unia Europejska stanowczo solidaryzuje się z Ukrainą i że będzie nadal udzielać jej silnego wsparcia gospodarczego, wojskowego, społecznego i finansowego, tak długo jak będzie to potrzebne”.