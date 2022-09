Senator USA: Atak nuklearny Rosji na Ukrainę byłby atakiem na NATO

– Gdyby Rosja użyła broni nuklearnej, aby spróbować uratować swoją słabnącą inwazję na Ukrainę, byłoby to równoznaczne z atakiem na samo NATO – powiedział amerykański polityk, senator ze stanu Karolina Południowa i członek Partii Republikańskiej Lindsey Graham. Swoją opinię dokładnie uzasadnił.

Wojna na Ukrainie trwa, ale rosyjscy najeźdźcy stracili przewagę i pozycję strony dominującej.





Eksperci oceniali, że spychany od miesięcy do defensywy dyktator Władimir Putin został postawiony pod ścianą. Ponieważ nie chce się wycofać z okupowanych terytoriów, miał dwa wyjścia: mobilizacja albo atak nuklearny. Choć zdecydował się na ten pierwszy krok, Kreml wciąż straszy także wariantem numer dwa.





Do sprawy odniósł się m.in. Lindsey Graham. Zapewnił, że atak nuklearny Rosji na Ukrainę byłby jednoznaczny z atakiem na NATO. Wyjaśnił, że w razie użycia takiej broni promieniowanie nie ograniczałoby się do Ukrainy, a jego skutki odczułaby również „część Europy, która jest pod sztandarem NATO”.

Republikanin z Karoliny Południowej powiedział dziennikarzom, że Stany Zjednoczone i ich zachodni sojusznicy będą więc musieli wymyślić „przytłaczającą” odpowiedź, która byłaby „katastrofalna” dla Rosji, „gdyby ten scenariusz zagłady się spełnił”.





– Tak więc, jeśli ten dzień kiedykolwiek nadejdzie, a mam nadzieję i modlę się, że tak się nie stanie, powinno to zostać rozważone przez NATO i Stany Zjednoczone jako atak Rosji na samo NATO – podkreślił.





Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wydało w piątek oświadczenie w reakcji na dekrety rosyjskiego dyktatora włączające ukraińskie obwody chersoński, doniecki, ługański i zaporoski do Federacji Rosyjskiej. Jak czytamy, resort z całą stanowczością potępia nielegalne akty „uznania niepodległości” i „przyłączania” do Rosji okupowanych przez nią regionów Ukrainy. Do sprawy odniósł się również prezydent RP Andrzej Duda. Więcej o sprawie TUTAJ.