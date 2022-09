Zełenski odpowiada Putinowi. Podjął decyzję w sprawie NATO [WIDEO]

Ukraina składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym – ogłosił w piątek prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Taką informację szef państwa przekazał po piątkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. To reakcja na wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina, który ogłosił w piątek decyzję o włączeniu tak zwanych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego w skład Federacji Rosyjskiej.

– De facto już przeszliśmy drogę do NATO. De facto już udowodniliśmy zgodność ze standardami NATO. (...) Dzisiaj Ukraina składa wniosek, by zrobić to de iure. Zgodnie z procedurą, która będzie odpowiadać naszemu znaczeniu dla obrony naszej całej Wspólnoty. W przyspieszonym trybie – oznajmił prezydent.





Wołodymyr Zełenski oświadczył też, że „Ukraina jest gotowa do dialogu z Rosją, ale kiedy zmieni się jej prezydent”. Jak ocenił ukraiński przywódca, obecny prezydent Rosji „nie wie, czym jest godność i uczciwość”. – Więc jesteśmy gotowi do dialogu z Rosją, ale już z innym prezydentem Rosji – dodał.

Wystąpienie Putina

Putin wydał w czwartek wieczorem dekrety uznające obwody chersoński i zaporoski za „suwerenne i niepodległe państwa”. Decyzję tę ma zatwierdzić rosyjski parlament, a następnie oba terytoria, podobnie jak regiony doniecki i ługański, mają zostać zagarnięte przez Rosję.

Piątkowe wystąpienie Putina obfitowało w liczne oskarżenia pod adresem Zachodu oraz interpretacje historii zgodne z punktem widzenia Kremla. – Rosja stworzyła możliwości rozwoju wielu narodom – twierdził Putin, zapowiadając „początek końca zachodniej hegemonii”.





Putin zadeklarował, że mieszkańcy okupowanych ziem Ukrainy będą już „na zawsze” obywatelami Rosji, a Moskwa zastrzega sobie prawo do obrony podbitych terenów „wszelkimi sposobami”.

Przemówienie zakończyło się podpisaniem porozumień o włączeniu czterech zajętych „republik: i obwodów w skład Federacji Rosyjskiej. W ceremonii, oprócz Putina, wzięli udział mianowani przez Kreml namiestnicy okupowanych terytoriów.

Odpowiedź polskiego ministerstwa na decyzję Rosji

Polskie MSZ zamieściło w piątek po południu oświadczenie w tej sprawie. „Ukraińskie obwody chersoński, doniecki, ługański i zaporoski pozostają w świetle prawa międzynarodowego częścią Ukrainy. RP nie uznaje i nie uzna wyników pseudoreferendów, przeprowadzonych na tych obszarach w dniach 23-27 września br., ani też ogłoszonych 29 i 30 września br. dekretów rosyjskiego prezydenta dotyczących aneksji tych regionów” – podkreślił polski resort.

W oświadczeniu dodano, że akty podpisane przez rosyjskiego prezydenta „stanowią jednoznaczne naruszenie prawa międzynarodowego i są kolejną, zuchwałą próbą zawłaszczenia przez Rosję części ukraińskiego terytorium”.

Europejscy przywódcy potępiają nielegalną aneksję

OBWE „kategorycznie potępiła” nielegalną aneksję przez Rosję terytoriów znajdujących się w ukraińskim obwodzie donieckim, ługańskim, zaporoskim i chersońskim, jak i trwającą okupację Półwyspu Krymskiego. Organizacja uznała ogłoszoną przez prezydenta Rosji Władimira Putina decyzję za „nie do zaakceptowania”.

„(Decyzja o aneksji) podkopuje zasadę integralności terytorialnej, jaka znajduje się w centrum podstawowych zasad i porządku międzynarodowego. To działanie, podjęte przez Federację Rosyjską, którego część stanowi mobilizacja wojskowa i nieodpowiedzialne groźby nuklearne, doprowadzi jedynie do dalszej eskalacji konfliktu, zagrażając kolejnym milionom istnień i powodując jeszcze więcej bezsensownego ludzkiego cierpienia” – napisano w oświadczeniu, które podpisał przewodniczący organizacji Zbigniew Rau, sekretarz generalna OBWE Helga Maria Schmid i sekretarz Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Roberto Montella.

Na wystąpienie Putina zareagowały też inne państwa. Do MSZ w Łotwie wezwano ambasadora Rosji w tym kraju – poinformował w piątek łotewski minister spraw zagranicznych Edgars Rinkeviczs. Ocenił, że wystąpienie prezydenta Rosji było pełne „szowinizmu, nienawiści i stwierdzeń w stylu nazistowskim”.





Minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu oznajmił, że „pseudoreferenda nie mają nic wspólnego z wolą ludzi, dlatego są nieważne”.

– Estonia jednoznacznie potępia tzw. referenda w obwodach donieckim, chersońskim, ługańskim i zaporoskim oraz rosyjską decyzję o nielegalnej aneksji tych terenów tak samo, jak potępiamy aneksję Półwyspu Krymskiego – powiedział minister, cytowany przez agencję BNS.

– Pragnę podkreślić, że Ukraina ma prawo do obrony swojego terytorium w ramach uznanych międzynarodowo granic – dodał Reinsalu.

Do ogłoszonej przez Putina decyzji o aneksji odniosła się też w wydanym oświadczeniu przywódczyni partii Bracia Włosi, która wygrała wybory we Włoszech. Giorgia Meloni podkreśliła, że referenda, które były „farsą”, odbyły się „pod gwałtowną militarną okupacją”.

„Putin pokazuje po raz kolejny swoją neoimperialistyczną wizję na wzór sowiecki, która zagraża bezpieczeństwu całego kontynentu europejskiego. To dalsze pogwałcenie przez Rosję reguł koegzystencji między państwami potwierdza konieczność zwartości i jedności zachodnich demokracji” – zaznaczyła Meloni.