Akcja #sadziMY: prezydent zachęca do sadzenia drzew

Każde zasadzone drzewo to mały krok w kierunku ochrony klimatu – powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew #sadziMY. Prezydent zachęcał Polaków do wzięcia udziału w akcji.

– Chcę podziękować, że po raz kolejny możemy się spotkać z miejscu sadzenia lasu, ale przede wszystkim, że tą swoją obecnością możemy zademonstrować, a zarazem zachęcić do tego, by z jednej strony szanować las, przyrodę, zachowywać się w sposób ekologiczny, (...) ale przede wszystkim, że możemy uczyć szacunku dla przyrody i dla lasu – powiedział prezydent do uczestników akcji w Leśnictwie Lipnica Wielka.





Andrzej Duda podziękował p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefowi Kubicy za zorganizowanie po raz kolejny akcji rozdawania sadzonek we wszystkich nadleśnictwach w Polsce. Jak zaznaczył, w ten weekend w 429 nadleśnictwach w Polsce są do pobrania sadzonki.





– Milion sadzonek jest przeznaczonych do rozdania wszystkim tym, którzy będą chcieli je pobrać, zasadzić. Zachęcam do tego, by przyłożyć rękę do akcji sadzenia lasów, drzew w Polsce – apelował prezydent.





– Każde drzewo, które rośnie, które pochłania dwutlenek węgla, sprzyja ochronie klimatu, absorbując dwutlenek węgla i magazynując go w sobie. W związku z tym każde zasadzone drzewo to jest ochrona klimatu – podkreślił.





Akcja #sadziMY została zainaugurowana w 2019 r. przez prezydenta Dudę w odpowiedzi na zniszczenia dokonane przez huragan 100-lecia, który wystąpił na terenie Polski w 2017 roku. Huragan był największym takim kataklizmem w 95-letniej historii Lasów Państwowych. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nawałnice połamały i wywróciły miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby.