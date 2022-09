Ostre wystąpienie. Putin podziela opinię Sikorskiego ws. ataku na Nord Stream [WIDEO]

Europoseł PO Radosław Sikorski ocenił, że to Amerykanie zniszczyli gazociąg Nord Stream 2. Podobną opinię wyraził w piątek rosyjski dyktator Władimir Putin. – To Zachód organizuje dywersje przeciwko infrastrukturze cywilnej, energetycznej – stwierdził. To nie pierwszy taki przypadek: wcześniej rosyjska propaganda powielała słowa Donalda Tuska o ukraińskim zbożu, a Siergiej Ławrow insynuacje Romana Giertycha i Tomasza Lisa o zmyślonych planach Polski na rozbiór Ukrainy.

W propagandowym wystąpieniu, podczas którego Władimir Putin ogłosił aneksję kolejnych okupowanych terytoriów Ukrainy, Rosjanin zabrał także głos ws. Nord Stream.









Przypomnijmy, że we wtorek cały świat obiegły informacje o eksplozjach, które w kilku miejscach miały uszkodzić gazociągi z Rosji do Niemiec. Zachodni politycy sugerują, że sprawa może mieć związek z działaniami rosyjskich służb. Z kolei europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski ocenił w sieci, że za zniszczenia odpowiadają Stany Zjednoczone.





Zobacz także -> Poseł Lewicy: Sikorski ws. Nord Stream wodą na młyn rosyjskiej propagandy

Wpis Sikorskiego wywołał oburzenie w Waszyngtonie. – Idea, że Stany Zjednoczone w jakikolwiek sposób są zamieszane w ten prawdopodobny sabotaż gazociągów Nord Stream, jest niedorzeczna. To nic więcej niż funkcja rosyjskiej dezinformacji i tak powinna być traktowana – powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price o wpisie europosła PO.

#wieszwiecej Polub nas





Na temat uszkodzenia gazociągu zabrał głos także Władimir Putin. Ocenił, że wycieki gazociągów Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2 to dywersja Zachodu.









– Zachodowi nie wystarczy sankcji. Teraz organizują dywersje przeciwko infrastrukturze cywilnej, energetycznej. Tego przykładem jest wysadzenie gazociągów Nord Stream leżących na dnie Morza Bałtyckiego – ocenił Putin.





Zobacz także -> Tusk o wpisie Sikorskiego ws. Nord Stream: Ewidentny błąd i niepotrzebna ekstrawagancja

Putin podkreślił, że w jego ocenie, to „Zachód jest odpowiedzialny za kryzys energetyczny i żywnościowy” oraz „chce odwrócić uwagę od swoich problemów wewnętrznych poprzez wojnę”.