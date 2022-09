Program Maluch Plus. Kiedy resort ogłosi zasady naboru?

Prawdopodobnie za miesiąc, półtora, ogłosimy zasady nowego naboru, zupełnie innego, z większym budżetowaniem – mówiła w piątek w Kaliszu Pomorskim (Zachodniopomorskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, odnosząc się do programu Maluch Plus.

Minister Maląg podczas otwarcia żłobka w Kaliszu Pomorskim zaznaczyła, że placówka ta otrzymała dofinansowanie ponad 800 tys. zł z programu Maluch Plus, „ale cała inwestycja to 2,1 mln zł”. Dodała, że także inne inwestycje w Kaliszu Pomorskim otrzymały blisko 20 mln zł z Polskiego Ładu.

– Samorządowcy znają najlepiej potrzeby swojego regionu, wiedzą, co trzeba zrobić, a rząd powinien zabezpieczyć przede wszystkim środki, to staramy się robić – mówiła szefowa MRiPS.





Wskazała na rządowe programy związane z bezpieczeństwem, w tym Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, z którego, jak dodała, w Kaliszu Pomorskim skorzystało dotychczas ok. 117 osób, a także na dofinansowanie do opieki żłobkowej.

Zwiększenie świadczenia 500 Plus? Jasna deklaracja minister Maląg Świadczenie 500 Plus będzie realizowane w tym kształcie, w którym jest. W tym roku i w kolejnym nie planujemy zwiększania tego świadczenia – mówiła... zobacz więcej

Dodała, że chodzi też o możliwość podjęcia wyboru – pozostania w domu z dziećmi lub łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

– Dlatego rozwój programu Maluch Plus – w tym roku, prawdopodobnie za miesiąc, półtora, ogłosimy zasady nowego naboru, z większym budżetowaniem – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Zaznaczyła, że w kraju jest ponad 225 tys. miejsc opieki żłobkowej. – Dążymy do wskaźnika 30 proc. użłobkowienia, bo takie są potrzeby wystarczające – dodała.

Program Maluch Plus ma na celu wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Jest programem rocznym.