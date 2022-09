Fake news Millera: Mój rząd jest ojcem Baltic Pipe

Na zaskakujące wyznanie zdobył się w Radiu Zet Leszek Miller. Polski premier w latach 2001–04 stwierdził, że to „jego rząd jest ojcem Baltic Pipe”.

Koncepcja budowy gazociągu powstała za czasu rządów Jerzego Buzka. Ówczesny premier wraz z szefem norweskiego rządu Jensem Stoltenbergiem (dziś sekretarz generalny NATO) podpisali umowę na dostawy gazu z Norwegii.





Przedsięwzięcie wstrzymano za czasów rządu SLD-PSL pod kierownictwem Leszka Millera.





– Musimy sobie wyjaśnić parę rzeczy. Tzw. rurociąg norweski, którym zajmowałem się przez jakiś czas – 2001 i 2002 r. – to nie jest Baltic Pipe. To dwie różne rzeczy. Rurociąg norweski miał iść do złóż, a Baltic Pipe idzie do innego rurociągu – tłumaczył w piątek Miller.





Jego zdaniem „Polska była w takiej sytuacji, że mieliśmy za dużo gazu rosyjskiego”.





– Najpierw trzeba było renegocjować kontrakt z Rosjanami. Umowa była na zasadzie, że jak nie weźmiesz, to i tak za niego zapłacisz. I to otworzyło możliwość dywersyfikacji – tłumaczył w piątek europoseł.





Dopytywany, czy w takim razie to jego rząd jest ojcem Baltic Pipe, Miller potwierdził. – Tak, ponieważ my zredukowaliśmy ilość gazu otrzymywaną od Rosji – podkreślił.





W wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej w maju 2022 r.” Miller twierdził, że „Norwedzy żądali od Polski zakupów w wysokości 8 mld m sześc. rocznie, co byłoby dla nas niekorzystne, bo polski popyt pokrywały dostawy z kontraktu jamalskiego”.





– Za rosyjski gaz musieliśmy płacić niezależnie od tego, czy go wykorzystamy – mówił. Taką formułę („bierz lub płać”) przewidywała umowa zawarta przez poprzedni (1993-97) rząd SLD-PSL.





Zdaniem redaktora naczelnego portalu Biznesalert Wojciecha Jakóbika w dłuższym okresie inwestycja by się zwróciła.





Ponadto, jak pisał Jakóbik w 2014 r., „jeśli rząd Millera nie zarządziłby rewolucji w polityce energetycznej zaplanowanej przez Buzka i nie skasował Baltic Pipe”, nie tylko nie powstałby Gazociąg Północny, ale byłaby szansa na otoczenie „gazową kurtyną cały region Europy Środkowo-Wschodniej”.

Maciej Stańczyk przypomniał na Twitterze fragment materiału „Wydarzeń” z telewizji Polsat z 2005 r.” „Dwa lata temu (w 2003 r. – przyp. red.) po powrocie z negocjacji w Moskwie rząd Millera zapowiadał przełom”.





– Zakończyliśmy negocjacje i mogę powiedzieć, że jest to sukces – mówił w lutym 2003 r. wicepremier Marek Pol.





Późniejsza kontrola NIK wykazała, że rząd Millera zakontraktował w Rosji tak dużo gazu, że Polska nie potrzebuje dostaw z innych źródeł. „Znowu został nam tylko gaz rosyjski” – konkludował Polsat.