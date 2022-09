Niemiecki biskup przeciwko reparacjom dla Polski

Przewodniczący Niemieckiej Konferencji Episkopatu biskup Georg Baetzing twierdzi, że polskie roszczenia reparacyjne utrudniają pojednanie i są „raczej przeszkodą niż wsparciem” tego procesu. Jak powiedział w piątek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski nota dyplomatyczna zostanie wysłana do Niemiec za tydzień.

Swoją opinię niemiecki biskup wyraził na zakończenie walnego zgromadzenia Konferencji Episkopatu w Fuldzie. – Właściwa droga do pojednania polega na wzajemnym poznawaniu się, wizytach, wspólnych projektach. Uważam, że w tym kontekście żądanie reparacji jest raczej przeszkodą niż wsparciem – stwierdził.





1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Jak powiedział w piątek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski nota dyplomatyczna zostanie wysłana do Niemiec za tydzień.