Jaki potencjał nuklearny ma Rosja? Nowy raport

Rosja zaatakuje Ukrainę przy użyciu bomby jądrowej? Portal Defence24 przygotował raport o potencjale nuklearnym Kremla: „Arsenał i środki jego przenoszenia, jakimi dysponuje Rosja, pozwala jej elastycznie wybrać wariant uderzenia. (…) W każdej chwili może dojść do zmasowanego ataku”.

Według Defence24 poprzez wykorzystanie tzw. strategicznej triady może przenieść równocześnie nawet 2500 głowic.





„Strategiczna triada składa się z ok. 300 rakiet bazowania naziemnego Wojsk Rakietowych Strategicznego Przeznaczenia, ok. 160 rakiet bazowanych na okrętach podwodnych Wojenno-Morskiej Floty i ok. 70 bombowców strategicznych Dowództwa Lotnictwa Dalekiego Zasięgu wchodzącego w skład Dowództwa Sił Wojenno-Powietrznych, należącego do Sił Powietrzno-Kosmicznych, które mogą po ponownym załadowaniu rakiet powtórzyć atak” – czytamy.





Do uderzenia operacyjnego lub taktycznego z niewielkiej odległości wystarczy… zwykły samochód, do którego można zamocować wyrzutnię.





Wyrzutnię można zamontować na zwykłym samochodzie





Aby przenieść głowicę, Rosjanie mogą wykorzystać rakiety Iskander, rakiety nadbrzeżne Onyks i Jachont, rakiety przeciwlotnicze S-300 i S-400, pociski przeciwrakietowej obrony Moskwy 53T6. Przystosowane do tego są też samoloty Tu-22M3, Su-24M, Su-34, MiG-31, a także wiele systemów morskich – rakiet i torped.





„Łącznie można oceniać, iż Rosja dysponuje prawie 2000 głowic do tych systemów. Przy czym liczba ich nośników jest większa, ponieważ są one przystosowane zarówno do przenoszenia głowic i bomb nuklearnych jak i klasycznych” – czytamy w raporcie.





Łączny potencjał atomowy Rosji jest szacowany obecnie na 6 tys. głowic, niewiele mniejszą liczbą – 5,5 tys. – dysponują Amerykanie.





Ile czasu potrzebuje Rosja na użycie broni jądrowej?





Jak czytamy w raporcie, „część rakiet jest gotowa do natychmiastowego użycia, a ich obsługa i załogi pełnią 24-godzinne dyżury przez siedem dni w tygodni”.

Zdaniem Defence24 „Rosja w każdej chwili może użyć pojedynczej głowicy atomowej, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset głowic lub całego wielotysięcznego arsenału”.





„Rosja w każdej chwili może użyć nawet wielotysięcznego arsenału”





Rosjanie mogą zdecydować się na użycie pojedynczej głowicy atomowej przeciwko np. konkretnemu celowi wojskowemu. Taka broń „mogłaby zostać dostarczona front szybko i skrycie”.





„Dodatkowo wiele nośników ma wystarczający zasięg, aby wykonać niespodziewany atak z głębokiego zaplecza frontu lub z głębi Rosji”.