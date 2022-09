Łotewski MON: Społeczeństwo musi być gotowe na wojnę

Społeczeństwo Łotwy ma być gotowe na dowolny kryzys, w tym na wojnę – uważa minister obrony tego kraju Artis Pabriks. Zapowiedział on m.in. przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.

By wzmocnić swoją obronność, Łotwa potrzebuje z zewnątrz „zrozumienia, dodatkowych środków, większej obecności (sił sojuszniczych) na miejscu”.





– Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Pod względem decyzji szczyt NATO w Madrycie był bardzo pozytywny: uzgodniliśmy utworzenie w ciągu kilku lat międzynarodowej brygady – wskazał.

Jeśli chodzi o działania wewnątrz kraju, władze chcą, by był on jak „jeż, z wieloma igłami” – porównuje Pabriks. Jak wymienił, Łotwa wprowadza obowiązkową służbę wojskową, planuje wzmocnić przemysł zbrojeniowy, by zagwarantować sobie wyposażenie w potrzebne uzbrojenie, i zwiększyć wydatki na obronność do 3 proc. PKB.

– Prowadzimy też dużo działań edukacyjnych, rozmawiamy ze społeczeństwem, by było gotowe na dowolny kryzys, w tym na wojnę – dodał.

Jak tłumaczył Pabriks, wprowadzanie obowiązkowej służby wojskowej będzie poprzedzone pięcioletnim okresem przejściowym. Obowiązkowa służba miałaby zacząć obowiązywać od 2028 r.

– Zaczniemy od małej liczby ludzi, którzy zostaną wezwani, później tę liczbę będziemy zwiększać – powiedział łotewski minister obrony. Zaproponował przywrócenie służby, zniesionej w latach 2000. po przystąpieniu do NATO.

Na zasadzie ochotniczej do służby mogą też dołączać kobiety. Sam prezydent kraju Egils Levits opowiedział się za tym, by służba była obowiązkowa dla wszystkich, niezależnie od płci.

– Jeśli społeczeństwo Łotwy chce być gotowe, by stać w obronie swojej wolności i kraju, musi być gotowe na tę służbę – uważa szef resortu obrony Łotwy.





Nowe przepisy muszą jeszcze zostać zaakceptowane w drugim czytaniu przez sejm.

Minister pytany o zagrożenia hybrydowe stwierdził, że jego kraj „mierzy się z nimi od dziesięcioleci”. Wśród takich działań wymienił cyberataki i ataki informacyjne.





– To nasz dzień powszedni. To dla nas nic nowego – ocenił.