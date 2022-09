Sondaż: Niemcy straciły zaufanie innych krajów

Niemcy uważane są za znacznie mniej wiarygodne niż jeszcze rok temu – szczególnie w Polsce, Turcji i USA. Główną przyczyną jest najprawdopodobniej postawa rządu w Berlinie wobec wojny na Ukrainie – wynika z badania przeprowadzonego przez sondażownię Kantar Public i niemiecki think tank Marshall Fund wśród 14 krajów świata.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT





Rezultaty opracowania jednoznacznie wskazują, że Niemcy straciły zaufanie innych krajów. „Można to wytłumaczyć niezdecydowaną postawą Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie” – komentuje autorka badania Gesine Weber.





Wzrost nieufności do Niemiec jest szczególnie widoczny w Polsce. Na pytanie, czy RFN jest wiarygodnym partnerem dla ich kraju, tylko połowa ankietowanych Polaków odpowiedziała twierdząco. Nieufność Polaków wobec Niemiec wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 7 punktów procentowych.





„Polska jako kraj frontowy, graniczący z Ukrainą, dostrzega zagrożenie dla swojej integralności terytorialnej ze strony Rosji. A Polacy nie są pewni, na ile w obecnej sytuacji mogą polegać na Niemczech. Ponadto długoletnia współpraca Niemiec z Rosją przy gazociągu Nord Stream 2 i wyczekiwanie na dostawy niemieckiej broni (dla Ukrainy – dop. red.) nadszarpnęły zaufanie Polski” – wyjaśnia Weber.





Co Amerykanie myślą o Niemcach?





Duża zmiana w postrzeganiu Niemiec jako kraju wiarygodnego odnotowano również w USA, Hiszpanii i Turcji. „Utrata zaufania, zwłaszcza wśród niektórych najbliższych partnerów, jest znacząca” – podkreśla Weber.





„Co ciekawe, z danych wynika, że Niemcy bardzo mocno wspierają Ukrainę. Jeśli wziąć pod uwagę pomoc wojskową, humanitarną i finansową, to według danych Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii z początku sierpnia Berlin zajmuje czwarte miejsce za USA, instytucjami UE i Wielką Brytanią” – twierdzi Weber.





Jak dodaje, „szkody wizerunkowe zostały już wyrządzone”, i aby poprawić swoją reputację, „rząd federalny (Niemiec) powinien lepiej się komunikować”.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo





Spadek zaufania dotknął też Francję

źródło: pap

Poziom zaufania. Według badania w Polsce 56 proc. respondentów uznało Paryż za wiarygodnego partnera – to o 11 punktów procentowych mniej niż przed rokiem. „To wynika zapewne z kontaktów prezydenta Francji (Emmanuela Macrona) z głową państwa rosyjskiego (Władimirem Putinem). Nie do przyjęcia dla Polski było to, że Macron kontynuował ten dialog” – ocenia Weber i podkreśla, żeW Niemczech 44 proc. osób uważa Polskę za wiarygodną (wzrost o 12 punktów procentowych), USA jest wiarygodnym partnerem dla prawie dwóch trzecich respondentów (wzrost o 14 punktów procentowych). W Niemczech wzrosło także zaufanie do Wielkiej Brytanii.Badanie „Transatlantic Trends” zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Kantar Public na przełomie czerwca i lipca. Wywiady przeprowadzano z mieszkańcami Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Litwy, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA.